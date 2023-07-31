Российские инвесткомпании внедряют ИИ для оценки стартапов и анализа данных

Альфа-банк внедрил технологию искусственного интеллекта (ИИ) для поиска стартапов для pre-IPO (продажа акций до их размещения на бирже), рассказал «Ведомостям» руководитель направления развития продуктов инвестиционного бизнеса банка Сергей Егоров. Также ИИ в своей работе используют «Финам», «БКС мир инвестиций» и инвестиционная платформа Zorko, сообщили их представители.