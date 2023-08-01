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Продолжится ли ралли на рынке акций Китая

Рост может оказаться спекулятивным и краткосрочным, считают аналитики
Инга Сангалова
HECTOR RETAMAL / AFP

Ралли акций на фондовом рынке Китая набирает обороты на фоне новостей о том, что власти будут стимулировать внутренний спрос для оживления экономики. Ведущие фондовые индексы материкового Китая и Гонконга открыли неделю ростом: CSI 300 вырос на 0,55% до 4014,63, а Hang Seng (индекс акций, котируемых на Гонконгской бирже) – на 0,7% до 20 051,99. За прошлую неделю, с 24 по 28 июля, оба бенчмарка прибавили 4,4 и 4,5% соответственно.

Значительнее остальных выросли акции сектора технологий и недвижимости, которые и упали сильнее в последние месяцы. Индекс Hang Seng Tech вышел на «бычий» рынок, поднявшись с майского минимума на 20%. Вплотную к «бычьей» территории продвинулся и индикатор акций китайских девелоперов, рассчитываемый Bloomberg: с 24 июля он вырос почти на 18%, не дотянув 2 п. п. до «бычьей» зоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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