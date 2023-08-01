Продолжится ли ралли на рынке акций Китая

Ралли акций на фондовом рынке Китая набирает обороты на фоне новостей о том, что власти будут стимулировать внутренний спрос для оживления экономики. Ведущие фондовые индексы материкового Китая и Гонконга открыли неделю ростом: CSI 300 вырос на 0,55% до 4014,63, а Hang Seng (индекс акций, котируемых на Гонконгской бирже) – на 0,7% до 20 051,99. За прошлую неделю, с 24 по 28 июля, оба бенчмарка прибавили 4,4 и 4,5% соответственно.