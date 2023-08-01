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Возвращение компаний к раскрытию МСФО может поднять индекс Мосбиржи на 7%

В течение полугода не менее десяти эмитентов планируют вернуться к более полной отчетности
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Десять российских компаний планируют вернуться до конца года к раскрытию результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или расширить перечень раскрываемых показателей. Это следует из опроса, который финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел среди 46 российских эмитентов, находящихся под его аналитическим покрытием. Результаты опроса есть у «Ведомостей».

Власти разрешили бизнесу не публиковать финансовую отчетность или раскрывать ее ограниченно в 2022 г. Это послабление действовало до 1 июля 2023 г. Такой перерыв сильно повлиял на частный сентимент (настроения участников рынка. – «Ведомости»), утверждают аналитики. Вторая часть опроса БКС среди частных инвесторов показала, что МСФО для «розницы» важнее (4,6 балла важности из 5), чем публикация операционных результатов компании (4,1 балла) и отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (3,5 балла).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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