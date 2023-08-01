Возвращение компаний к раскрытию МСФО может поднять индекс Мосбиржи на 7%В течение полугода не менее десяти эмитентов планируют вернуться к более полной отчетности
Десять российских компаний планируют вернуться до конца года к раскрытию результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или расширить перечень раскрываемых показателей. Это следует из опроса, который финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел среди 46 российских эмитентов, находящихся под его аналитическим покрытием. Результаты опроса есть у «Ведомостей».
Власти разрешили бизнесу не публиковать финансовую отчетность или раскрывать ее ограниченно в 2022 г. Это послабление действовало до 1 июля 2023 г. Такой перерыв сильно повлиял на частный сентимент (настроения участников рынка. – «Ведомости»), утверждают аналитики. Вторая часть опроса БКС среди частных инвесторов показала, что МСФО для «розницы» важнее (4,6 балла важности из 5), чем публикация операционных результатов компании (4,1 балла) и отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (3,5 балла).