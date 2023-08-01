Возвращение компаний к раскрытию МСФО может поднять индекс Мосбиржи на 7%

Власти разрешили бизнесу не публиковать финансовую отчетность или раскрывать ее ограниченно в 2022 г. Это послабление действовало до 1 июля 2023 г. Такой перерыв сильно повлиял на частный сентимент (настроения участников рынка. – «Ведомости»), утверждают аналитики. Вторая часть опроса БКС среди частных инвесторов показала, что МСФО для «розницы» важнее (4,6 балла важности из 5), чем публикация операционных результатов компании (4,1 балла) и отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (3,5 балла).