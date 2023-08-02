Первый российский брокер начал давать доступ к облигациям Китая

Первый российский брокер начал давать доступ к облигациям КитаяПока торговать китайскими бондами в «Финаме» можно только по телефону через трейдера, но в будущем станет проще
«Финам» первым среди российских брокеров начал давать доступ к облигациям эмитентов из Китая, рассказал «Ведомостям» руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов. Клиенты из числа квалифицированных инвесторов теперь могут торговать государственными и корпоративными бумагами китайских эмитентов с разным уровнем кредитного рейтинга, говорит Леснов, не называя конкретных имен или бумаг. «БКС мир инвестиций» также планирует предоставить доступ к китайским рынкам, сообщил руководитель департамента брокера Игорь Пимонов.
Сейчас инвесторам доступны только внебиржевые сделки (совершаются через трейдера «Финама» по телефону). В ближайшее время брокер планирует настроить свои торговые системы так, чтобы клиенты могли совершать сделки с китайскими бондами в привычном для них интерфейсе приложения, добавляет Леснов.