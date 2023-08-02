Первый российский брокер начал давать доступ к облигациям Китая

Сейчас инвесторам доступны только внебиржевые сделки (совершаются через трейдера «Финама» по телефону). В ближайшее время брокер планирует настроить свои торговые системы так, чтобы клиенты могли совершать сделки с китайскими бондами в привычном для них интерфейсе приложения, добавляет Леснов.