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Первый российский брокер начал давать доступ к облигациям Китая

Пока торговать китайскими бондами в «Финаме» можно только по телефону через трейдера, но в будущем станет проще
Артем Кульша
AFP

«Финам» первым среди российских брокеров начал давать доступ к облигациям эмитентов из Китая, рассказал «Ведомостям» руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов. Клиенты из числа квалифицированных инвесторов теперь могут торговать государственными и корпоративными бумагами китайских эмитентов с разным уровнем кредитного рейтинга, говорит Леснов, не называя конкретных имен или бумаг. «БКС мир инвестиций» также планирует предоставить доступ к китайским рынкам, сообщил руководитель департамента брокера Игорь Пимонов.

Сейчас инвесторам доступны только внебиржевые сделки (совершаются через трейдера «Финама» по телефону). В ближайшее время брокер планирует настроить свои торговые системы так, чтобы клиенты могли совершать сделки с китайскими бондами в привычном для них интерфейсе приложения, добавляет Леснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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