Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Аналитики улучшают прогноз по индексу Мосбиржи

Это связано с ослаблением рубля и оптимизмом рынка
Софья Шелудченко Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшают базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. – по их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от текущих значений. 2 августа российский фондовый рынок закрылся на уровне 3106,6 п., прибавив за день 0,4% и 44,24% с начала года.

В «Сбербанк инвестициях» ждут 3200 п. до конца года и 3600 п. к концу 2024 г. против 2870 и 3158 п. в майском прогнозе, говорит старший аналитик брокера Константин Самарин. Если курс доллара сохранится вблизи 90 руб./$, бенчмарк может достигнуть и 3350 п. к концу 2023 г. С учетом нового прогноза мультипликатор P/E (цена акции к прибыли) индекса Мосбиржи составляет 4,8, а потенциальная доходность на следующий год – 25% (дивидендная доходность на уровне 9%), заключает Самарин.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных