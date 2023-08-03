Аналитики улучшают прогноз по индексу Мосбиржи

В «Сбербанк инвестициях» ждут 3200 п. до конца года и 3600 п. к концу 2024 г. против 2870 и 3158 п. в майском прогнозе, говорит старший аналитик брокера Константин Самарин. Если курс доллара сохранится вблизи 90 руб./$, бенчмарк может достигнуть и 3350 п. к концу 2023 г. С учетом нового прогноза мультипликатор P/E (цена акции к прибыли) индекса Мосбиржи составляет 4,8, а потенциальная доходность на следующий год – 25% (дивидендная доходность на уровне 9%), заключает Самарин.