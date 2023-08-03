Аналитики улучшают прогноз по индексу Мосбиржи

Аналитики улучшают прогноз по индексу МосбиржиЭто связано с ослаблением рубля и оптимизмом рынка
Аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшают базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. – по их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от текущих значений. 2 августа российский фондовый рынок закрылся на уровне 3106,6 п., прибавив за день 0,4% и 44,24% с начала года.
В «Сбербанк инвестициях» ждут 3200 п. до конца года и 3600 п. к концу 2024 г. против 2870 и 3158 п. в майском прогнозе, говорит старший аналитик брокера Константин Самарин. Если курс доллара сохранится вблизи 90 руб./$, бенчмарк может достигнуть и 3350 п. к концу 2023 г. С учетом нового прогноза мультипликатор P/E (цена акции к прибыли) индекса Мосбиржи составляет 4,8, а потенциальная доходность на следующий год – 25% (дивидендная доходность на уровне 9%), заключает Самарин.