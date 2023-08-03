Как понижение рейтинга США повлияет на фондовые рынки

Как понижение рейтинга США повлияет на фондовые рынкиАмерику может ждать краткосрочная коррекция, в России эффект если и будет, то минимальный
Понижение агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга США уже начало влиять на мировые фондовые рынки. Американские индексы открыли торги снижением: NASDAQ Composite падал на 1,9%, S&P 500 – на 1,2%, а промышленный Dow Jones – на 0,7%. Европейские биржевые индексы также вошли в красную зону. Панъевропейский Stoxx 600 и FTSE 100 к 18.00 мск потеряли по 1,5%, немецкий DAX – 1,4%, французский CAC 40 – 1,3%. Азиатские рынки отреагировали на новость закрытием торгов 2 августа снижением: гонконгский Hang Seng просел на 2,47%, китайский Shanghai Composite – на 0,9%, японский Nikkei 225 – на 2,3%.
Свое решение Fitch аргументировало ожидаемым фискальным ухудшением в течение следующих трех лет, а также стандартов управления в США из-за постоянных политических противостояний по лимиту госдолга и его растущим бременем. Долговое бремя США, по оценкам агентства, достигнет 118% ВВП к 2025 г., что повысит уязвимость страны к будущим экономическим потрясениям. Fitch понизило кредитный рейтинг США спустя два месяца, после того как президент Байден и республиканцы в конгрессе оказались на грани исторического дефолта, с трудом согласовав снятие лимита на потолок госдолга.