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Как понижение рейтинга США повлияет на фондовые рынки

Америку может ждать краткосрочная коррекция, в России эффект если и будет, то минимальный
Инга Сангалова
ANDREW BROOKES / Image Source via AFP

Понижение агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга США уже начало влиять на мировые фондовые рынки. Американские индексы открыли торги снижением: NASDAQ Composite падал на 1,9%, S&P 500 – на 1,2%, а промышленный Dow Jones – на 0,7%. Европейские биржевые индексы также вошли в красную зону. Панъевропейский Stoxx 600 и FTSE 100 к 18.00 мск потеряли по 1,5%, немецкий DAX – 1,4%, французский CAC 40 – 1,3%. Азиатские рынки отреагировали на новость закрытием торгов 2 августа снижением: гонконгский Hang Seng просел на 2,47%, китайский Shanghai Composite – на 0,9%, японский Nikkei 225 – на 2,3%.

Свое решение Fitch аргументировало ожидаемым фискальным ухудшением в течение следующих трех лет, а также стандартов управления в США из-за постоянных политических противостояний по лимиту госдолга и его растущим бременем. Долговое бремя США, по оценкам агентства, достигнет 118% ВВП к 2025 г., что повысит уязвимость страны к будущим экономическим потрясениям. Fitch понизило кредитный рейтинг США спустя два месяца, после того как президент Байден и республиканцы в конгрессе оказались на грани исторического дефолта, с трудом согласовав снятие лимита на потолок госдолга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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