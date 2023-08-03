Как понижение рейтинга США повлияет на фондовые рынки

Свое решение Fitch аргументировало ожидаемым фискальным ухудшением в течение следующих трех лет, а также стандартов управления в США из-за постоянных политических противостояний по лимиту госдолга и его растущим бременем. Долговое бремя США, по оценкам агентства, достигнет 118% ВВП к 2025 г., что повысит уязвимость страны к будущим экономическим потрясениям. Fitch понизило кредитный рейтинг США спустя два месяца, после того как президент Байден и республиканцы в конгрессе оказались на грани исторического дефолта, с трудом согласовав снятие лимита на потолок госдолга.