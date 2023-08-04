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Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития

Среди них ужесточение регулирования, отсутствие новых размещений и инструментов
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие размещений и новых инструментов – такие ключевые вызовы для российского фондового рынка обозначили его участники на отраслевом мероприятии компании Frank RG 3 августа. «У рынка два основных риска: с одной стороны, что его перезадушат, с другой – что его немножко недопнут», – заметил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

Индекс Мосбиржи уверенно растет и уже приблизился к значениям перед началом спецоперации: с начала года бенчмарк вырос на 46,19%, к 3 августа превысив 3140 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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