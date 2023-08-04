Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития

Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развитияСреди них ужесточение регулирования, отсутствие новых размещений и инструментов
Ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие размещений и новых инструментов – такие ключевые вызовы для российского фондового рынка обозначили его участники на отраслевом мероприятии компании Frank RG 3 августа. «У рынка два основных риска: с одной стороны, что его перезадушат, с другой – что его немножко недопнут», – заметил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков.
Индекс Мосбиржи уверенно растет и уже приблизился к значениям перед началом спецоперации: с начала года бенчмарк вырос на 46,19%, к 3 августа превысив 3140 пунктов.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам