Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития

Ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие размещений и новых инструментов – такие ключевые вызовы для российского фондового рынка обозначили его участники на отраслевом мероприятии компании Frank RG 3 августа. «У рынка два основных риска: с одной стороны, что его перезадушат, с другой – что его немножко недопнут», – заметил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков.