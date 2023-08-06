Что происходило на российском фондовом рынке с 31 июля по 4 августа

Что происходило на российском фондовом рынке с 31 июля по 4 августаНа следующей неделе ожидаются отчеты VK, «Русагро», Polymetal, UC Rusal, «Распадской» и Beluga Group
Индекс Мосбиржи за неделю с 31 июля по 4 августа вырос на 2,8% до 3092,44 пункта. В волатильную пятницу главный бенчмарк российского фондового рынка прервал серию из шести позитивных сессий подряд, снизившись на 1,76%. С начала года индекс прибавил 43,5%.
Долларовый индекс РТС за прошедшую торговую неделю упал на 1,73% до 1015,74 пункта. При этом в минус он ушел лишь в пятницу (-2,95%). На закрытии торгов в четверг он еще показывал положительный недельный результат на уровне 1,25%. С начала года индекс прибавил всего 4,6%.
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