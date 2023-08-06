Что происходило на российском фондовом рынке с 31 июля по 4 августа

Долларовый индекс РТС за прошедшую торговую неделю упал на 1,73% до 1015,74 пункта. При этом в минус он ушел лишь в пятницу (-2,95%). На закрытии торгов в четверг он еще показывал положительный недельный результат на уровне 1,25%. С начала года индекс прибавил всего 4,6%.