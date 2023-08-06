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Что происходило на российском фондовом рынке с 31 июля по 4 августа

На следующей неделе ожидаются отчеты VK, «Русагро», Polymetal, UC Rusal, «Распадской» и Beluga Group
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи за неделю с 31 июля по 4 августа вырос на 2,8% до 3092,44 пункта. В волатильную пятницу главный бенчмарк российского фондового рынка прервал серию из шести позитивных сессий подряд, снизившись на 1,76%. С начала года индекс прибавил 43,5%.

Долларовый индекс РТС за прошедшую торговую неделю упал на 1,73% до 1015,74 пункта. При этом в минус он ушел лишь в пятницу (-2,95%). На закрытии торгов в четверг он еще показывал положительный недельный результат на уровне 1,25%. С начала года индекс прибавил всего 4,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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