Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Потерял ли госдолг США свои защитные функции

Вкладываться инвестору сейчас стоит в короткие казначейские облигации, считают эксперты
Инга Сангалова
Brendan McDermid / Reuters

Практически всю прошлую неделю инвесторы распродавали госдолг США, но в пятницу, 4 августа, на него начали возвращаться покупатели: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,06%, 30-летних – до 4,214%, двухлетних – до 4,793%, шестимесячных – до 5,466%, трехмесячных – до 5,43%.

Несмотря на покупки, доходность длинных бумаг на прошлой неделе вернулась к уровням ноября 2022 г., когда инфляция была вдвое выше текущей (в мае составила 4% в годовом выражении). С начала года доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,2 п. п., 30-летних – на 0,24 п. п., двухлетних – на 0,37 п. п., шестимесячных – на 0,7 п. п., трехмесячных – на 1,1 п. п.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных