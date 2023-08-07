Потерял ли госдолг США свои защитные функции

Потерял ли госдолг США свои защитные функцииВкладываться инвестору сейчас стоит в короткие казначейские облигации, считают эксперты
Практически всю прошлую неделю инвесторы распродавали госдолг США, но в пятницу, 4 августа, на него начали возвращаться покупатели: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,06%, 30-летних – до 4,214%, двухлетних – до 4,793%, шестимесячных – до 5,466%, трехмесячных – до 5,43%.
Несмотря на покупки, доходность длинных бумаг на прошлой неделе вернулась к уровням ноября 2022 г., когда инфляция была вдвое выше текущей (в мае составила 4% в годовом выражении). С начала года доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,2 п. п., 30-летних – на 0,24 п. п., двухлетних – на 0,37 п. п., шестимесячных – на 0,7 п. п., трехмесячных – на 1,1 п. п.
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