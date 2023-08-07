Потерял ли госдолг США свои защитные функции

Несмотря на покупки, доходность длинных бумаг на прошлой неделе вернулась к уровням ноября 2022 г., когда инфляция была вдвое выше текущей (в мае составила 4% в годовом выражении). С начала года доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0,2 п. п., 30-летних – на 0,24 п. п., двухлетних – на 0,37 п. п., шестимесячных – на 0,7 п. п., трехмесячных – на 1,1 п. п.