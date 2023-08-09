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Как инвестору защититься от волатильности рубля

Предпочтение аналитики отдают замещающим облигациям, юаню и акциям нефтянки
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Рубль обвалился к мировым валютам до уровней весны прошлого года: 8 августа доллар достиг 97,1 руб., евро – 106,46 руб., юань – 13,42 руб., а с начала года национальная валюта подешевела ко всем трем на 34–45%. У инвесторов, которые заинтересованы в инвестициях в валюте, есть ряд инструментов для подстраховки при девальвации рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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