Как инвестору защититься от волатильности рубля

Рубль обвалился к мировым валютам до уровней весны прошлого года: 8 августа доллар достиг 97,1 руб., евро – 106,46 руб., юань – 13,42 руб., а с начала года национальная валюта подешевела ко всем трем на 34–45%. У инвесторов, которые заинтересованы в инвестициях в валюте, есть ряд инструментов для подстраховки при девальвации рубля.