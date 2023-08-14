Смена прописки VK снизит давление на бумаги

Акционеры и совет директоров VK приняли 11 августа решение о переезде с Британских Виргинских островов в Россию: компания получит статус международной компании публичного акционерного общества «ВК» и зарегистрируется в специальном административном районе (САР) на о. Октябрьский. VK проведет делистинг депозитарных расписок и евробондов с Лондонской биржи (LSE), одновременно с этим сделав первичный листинг акций на Московской бирже (сейчас там торгуются расписки).