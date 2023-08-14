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Смена прописки VK снизит давление на бумаги

Бумаги на горизонте года могут как просесть на 10–20%, так и подорожать на 3–47%
Инга Сангалова
Ведомости

Акционеры и совет директоров VK приняли 11 августа решение о переезде с Британских Виргинских островов в Россию: компания получит статус международной компании публичного акционерного общества «ВК» и зарегистрируется в специальном административном районе (САР) на о. Октябрьский. VK проведет делистинг депозитарных расписок и евробондов с Лондонской биржи (LSE), одновременно с этим сделав первичный листинг акций на Московской бирже (сейчас там торгуются расписки).

Ожидаемая дата делистинга на LSE – 12 сентября, последний день торгов по бумагам – 11 сентября, говорится в релизе компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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