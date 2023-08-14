Смена прописки VK снизит давление на бумаги

Смена прописки VK снизит давление на бумагиБумаги на горизонте года могут как просесть на 10–20%, так и подорожать на 3–47%
Акционеры и совет директоров VK приняли 11 августа решение о переезде с Британских Виргинских островов в Россию: компания получит статус международной компании публичного акционерного общества «ВК» и зарегистрируется в специальном административном районе (САР) на о. Октябрьский. VK проведет делистинг депозитарных расписок и евробондов с Лондонской биржи (LSE), одновременно с этим сделав первичный листинг акций на Московской бирже (сейчас там торгуются расписки).
Ожидаемая дата делистинга на LSE – 12 сентября, последний день торгов по бумагам – 11 сентября, говорится в релизе компании.
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