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Как заработать на «мертвых деньгах» американского рынка

Больше всего эксперты верят в рост акций Biogen, Spotify и United Airlines
Инга Сангалова
Spotify отчитался за II квартал 2023 г. слабее ожиданий / Максим Стулов / Ведомости

Десять акций из группы так называемых мертвых денег – бумаг, которые годами не приносят прибыль, могут «ожить» и пойти в рост, пишет финансовый журнал Barron’s, который издается Dow Jones & Company и предоставляет углубленный анализ и комментарии о финансовых рынках. В группу вошли инвестбанк Lazard, производитель мотоциклов Harley-Davidson, гигант по уходу за газонами Scotts Miracle-Gro, производитель упакованных продуктов питания TreeHouse Foods, Bank of New York Mellon, производитель смазочных материалов Quaker Chemical, United Airlines, музыкальный сервис Spotify и две биотехнологические компании – Biocryst Pharmaceuticals и Biogen. Все бумаги, кроме Lazard, доступны российским инвесторам на «СПБ бирже».

В этой группе находятся акции, средняя годовая доходность которых за последние пять лет колебалась от минус 8 до 1%, тогда как у индексов S&P 500 и Dow Jones в среднем составила 11 и 9% в год соответственно, пишет Barron’s. Но сейчас у аналитиков с Уолл-стрит оптимистичные ожидания по группе: средний рейтинг покупки составляет около 62%, что на 19 п. п. больше 43% год назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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