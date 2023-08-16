Как заработать на «мертвых деньгах» американского рынка

Как заработать на «мертвых деньгах» американского рынкаБольше всего эксперты верят в рост акций Biogen, Spotify и United Airlines
Десять акций из группы так называемых мертвых денег – бумаг, которые годами не приносят прибыль, могут «ожить» и пойти в рост, пишет финансовый журнал Barron’s, который издается Dow Jones & Company и предоставляет углубленный анализ и комментарии о финансовых рынках. В группу вошли инвестбанк Lazard, производитель мотоциклов Harley-Davidson, гигант по уходу за газонами Scotts Miracle-Gro, производитель упакованных продуктов питания TreeHouse Foods, Bank of New York Mellon, производитель смазочных материалов Quaker Chemical, United Airlines, музыкальный сервис Spotify и две биотехнологические компании – Biocryst Pharmaceuticals и Biogen. Все бумаги, кроме Lazard, доступны российским инвесторам на «СПБ бирже».
В этой группе находятся акции, средняя годовая доходность которых за последние пять лет колебалась от минус 8 до 1%, тогда как у индексов S&P 500 и Dow Jones в среднем составила 11 и 9% в год соответственно, пишет Barron’s. Но сейчас у аналитиков с Уолл-стрит оптимистичные ожидания по группе: средний рейтинг покупки составляет около 62%, что на 19 п. п. больше 43% год назад.