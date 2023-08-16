Как заработать на «мертвых деньгах» американского рынка

В этой группе находятся акции, средняя годовая доходность которых за последние пять лет колебалась от минус 8 до 1%, тогда как у индексов S&P 500 и Dow Jones в среднем составила 11 и 9% в год соответственно, пишет Barron’s. Но сейчас у аналитиков с Уолл-стрит оптимистичные ожидания по группе: средний рейтинг покупки составляет около 62%, что на 19 п. п. больше 43% год назад.