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Фонды недвижимости удвоят дивиденды в 2023 году

Активы таких фондов растут вместе с интересом инвесторов к недвижимости и упрощением доступа к ним
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости выросла с начала года на 13,4% (32,6 млрд руб.) до 276,2 млрд руб. Это следует из материалов управляющей компании (УК) Parus Asset Management, представленных 15 августа на презентации ее нового ЗПИФа на Мосбирже. УК ожидает, что по итогам 2023 г. СЧА таких фондов вырастет еще на 12–19% до 310–330 млрд руб. Тогда общий рост год к году составит 35%. По прогнозам, объем выплаченных УК дивидендов в пользу инвесторов в 2–2,5 раза превысит показатель за прошлый год.

Рыночные ЗПИФы доступны для покупки частными инвесторами различными способами (на бирже, по подписке и т. д.), а нерыночные обычно предназначены для организованного владения имуществом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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