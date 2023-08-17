Фонды недвижимости удвоят дивиденды в 2023 году

Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости выросла с начала года на 13,4% (32,6 млрд руб.) до 276,2 млрд руб. Это следует из материалов управляющей компании (УК) Parus Asset Management, представленных 15 августа на презентации ее нового ЗПИФа на Мосбирже. УК ожидает, что по итогам 2023 г. СЧА таких фондов вырастет еще на 12–19% до 310–330 млрд руб. Тогда общий рост год к году составит 35%. По прогнозам, объем выплаченных УК дивидендов в пользу инвесторов в 2–2,5 раза превысит показатель за прошлый год.