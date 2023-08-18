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Власти Китая снова просят местные фонды не продавать активно акции

Но это, как и в прошлые разы, вряд ли остановит рынок от снижения
Инга Сангалова
Снижение процентной ставки центробанком Китая на 0,15 п. п. до 2,5% не помогло укрепить настроения инвесторов / АР

На этой неделе китайские власти попросили инвестфонды страны не выступать чистыми продавцами акций на бирже – местные биржи выпустили временные инструкции для нескольких крупных игроков, пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников. Власти пытаются остановить падение местных рынков в условиях снижения экономических показателей и назревающего кризиса в банковской системе из-за риска дефолта Country Garden Holdings, одного из крупнейших застройщиков Китая.

Снижение процентной ставки центробанком Китая на 0,15 п. п. до 2,5% не помогло укрепить настроения инвесторов – индексы фондовых бирж Шанхая и Гонконга непрерывно снижаются с 4 августа и близятся к годовым минимумам: CSI 300 за это время просел на 4,7% до 3831,10 пункта, а Hang Seng – на 6,2% до 18 326,63 пункта. С начала года оба бенчмарка снизились на 1 и 7,35% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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