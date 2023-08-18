Власти Китая снова просят местные фонды не продавать активно акции

Снижение процентной ставки центробанком Китая на 0,15 п. п. до 2,5% не помогло укрепить настроения инвесторов – индексы фондовых бирж Шанхая и Гонконга непрерывно снижаются с 4 августа и близятся к годовым минимумам: CSI 300 за это время просел на 4,7% до 3831,10 пункта, а Hang Seng – на 6,2% до 18 326,63 пункта. С начала года оба бенчмарка снизились на 1 и 7,35% соответственно.