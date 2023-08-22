Компании резко нарастили выпуск флоатеров

Корпоративные эмитенты в 2023 г. резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой, или флоатеров. С начала года этот рынок прирос почти на 570 млрд руб., тогда как в 2021–2022 гг. с помощью этого инструмента компании занимали примерно по 160 млрд руб. в год, следует из расчетов руководителя направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александра Афонина для «Ведомостей». Среди крупных эмитентов такие бумаги выпустили «Газпром» (выпуск «ГазпромК07» с погашением в 2028 г. объемом 40 млрд руб.), «Норникель» («НорНик БО9», 2028 г., 60 млрд руб.) и ВЭБ.РФ (ВЭБP-37, 2032 г., 40 млрд руб.).