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Компании резко нарастили выпуск флоатеров

Эксперты связывают это с ожиданием очередного повышения ключевой ставки
Артем Кульша
Флоатеры подходят лицам, целью инвестирования которых является сохранение капитала / Евгений Разумный / Ведомости

Корпоративные эмитенты в 2023 г. резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой, или флоатеров. С начала года этот рынок прирос почти на 570 млрд руб., тогда как в 2021–2022 гг. с помощью этого инструмента компании занимали примерно по 160 млрд руб. в год, следует из расчетов руководителя направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александра Афонина для «Ведомостей». Среди крупных эмитентов такие бумаги выпустили «Газпром» (выпуск «ГазпромК07» с погашением в 2028 г. объемом 40 млрд руб.), «Норникель» («НорНик БО9», 2028 г., 60 млрд руб.) и ВЭБ.РФ (ВЭБP-37, 2032 г., 40 млрд руб.).

Бумаги с переменным купоном отлично подходят инвесторам в условиях роста ставок: купонный доход пересчитывается вслед за их изменением. Ставка купона по флоатерам привязана, как правило, к ключевой ставке или ставке денежного рынка RUONIA, которая обычно держится вблизи ключевой. Это значит, что при росте «ключа» купоны по таким облигациям увеличиваются, а цена остается стабильной, объясняет старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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