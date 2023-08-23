Выкуп «Лукойлом» своих бумаг положительно скажется на оставшихся акционерах

Выкуп «Лукойлом» своих бумаг положительно скажется на оставшихся акционерахНо успех сделки будет зависеть от размера дисконта и сговорчивости нерезидентов
Нефтяная компания «Лукойл» хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах «С», написал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене – не менее 50%.
В июле, по словам источника, «Лукойл» запросил у российских властей разрешение на выкуп акций у нерезидентов. Потенциальными покупателями в сделке должны выступить компании группы. Для оплаты они намерены использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на российский валютный рынок.
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