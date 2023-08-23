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Выкуп «Лукойлом» своих бумаг положительно скажется на оставшихся акционерах

Но успех сделки будет зависеть от размера дисконта и сговорчивости нерезидентов
Михаил Кузнецов
На фоне новости стоимость акций «Лукойла» выросла на 6,57% до 6677 руб., но к закрытию основной торговой сессии скорректировалась до 6565 руб. (+5%) / Максим Стулов / Ведомости

Нефтяная компания «Лукойл» хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы на счетах «С», написал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене – не менее 50%.

В июле, по словам источника, «Лукойл» запросил у российских властей разрешение на выкуп акций у нерезидентов. Потенциальными покупателями в сделке должны выступить компании группы. Для оплаты они намерены использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на российский валютный рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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