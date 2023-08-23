Выкуп «Лукойлом» своих бумаг положительно скажется на оставшихся акционерах

В июле, по словам источника, «Лукойл» запросил у российских властей разрешение на выкуп акций у нерезидентов. Потенциальными покупателями в сделке должны выступить компании группы. Для оплаты они намерены использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на российский валютный рынок.