Российские компании не конвертировали расписки на 1,5–2 трлн рублей

Российские компании не конвертировали расписки на 1,5–2 трлн рублейКонвертации препятствуют международные депозитарии, говорят эксперты
Объем несконвертированных депозитарных расписок российских эмитентов составляет около 1,5–2 трлн руб., пишут аналитики брокера «Атон» Андрей Лобазов и Мария Федорова в материале, с которым ознакомились «Ведомости». Капитализация всего российского рынка акций к концу июня составляла 49,1 трлн руб. В среднем у российских эмитентов, имеющих расписки, осталось 5–8% акций в обеспечение депозитарных программ. В разрезе секторов эксперты «Атона» оценивают долю акций в обеспечение расписок следующим образом: для бумаг газовых компаний – более 8%, нефтяных и металлургических – около 6% на каждый, телекоммуникационных – более 4%, компаний из сектора удобрений – более 3%.
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