Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Российские компании не конвертировали расписки на 1,5–2 трлн рублей

Конвертации препятствуют международные депозитарии, говорят эксперты
Артем Кульша
В среднем у российских эмитентов, имеющих расписки, осталось 5–8% акций в обеспечение депозитарных программ / Евгений Разумный / Ведомости

Объем несконвертированных депозитарных расписок российских эмитентов составляет около 1,5–2 трлн руб., пишут аналитики брокера «Атон» Андрей Лобазов и Мария Федорова в материале, с которым ознакомились «Ведомости». Капитализация всего российского рынка акций к концу июня составляла 49,1 трлн руб. В среднем у российских эмитентов, имеющих расписки, осталось 5–8% акций в обеспечение депозитарных программ. В разрезе секторов эксперты «Атона» оценивают долю акций в обеспечение расписок следующим образом: для бумаг газовых компаний – более 8%, нефтяных и металлургических – около 6% на каждый, телекоммуникационных – более 4%, компаний из сектора удобрений – более 3%.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных