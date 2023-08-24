Российские компании не конвертировали расписки на 1,5–2 трлн рублей

Объем несконвертированных депозитарных расписок российских эмитентов составляет около 1,5–2 трлн руб., пишут аналитики брокера «Атон» Андрей Лобазов и Мария Федорова в материале, с которым ознакомились «Ведомости». Капитализация всего российского рынка акций к концу июня составляла 49,1 трлн руб. В среднем у российских эмитентов, имеющих расписки, осталось 5–8% акций в обеспечение депозитарных программ. В разрезе секторов эксперты «Атона» оценивают долю акций в обеспечение расписок следующим образом: для бумаг газовых компаний – более 8%, нефтяных и металлургических – около 6% на каждый, телекоммуникационных – более 4%, компаний из сектора удобрений – более 3%.