Nvidia стала бенефициаром бума вокруг искусственного интеллекта

Nvidia стала бенефициаром бума вокруг искусственного интеллектаАкции компании взлетели вместе с выручкой и прибылью, превзойдя ожидания рынка
Крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров Nvidia с превышением прогнозов отчитался за второй финансовый квартал, который завершился 30 июля. Выручка компании выросла вдвое и достигла рекордных $13,51 млрд по сравнению с прошлогодними $6,7 млрд при консенсусе Refinitiv $11,22 млрд. Чистая прибыль год к году подскочила в 10 раз – с $656 млн до $6,19 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,7 против прогноза в $2,09.
В ожидании отчета 23 августа акции Nvidia выросли на 3,2%, а после публикации в постмаркете в моменте рост достигал 10%. В четверг, 24 августа, бумаги продолжали дорожать на 1,8% (на 19.15 мск). С начала года стоимость акций взлетела в 3,4 раза, что сделало Nvidia лидером в индексе S&P 500 (вырос на 15%), а ее рыночная капитализация достигла $1,13 трлн.