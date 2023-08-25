Nvidia стала бенефициаром бума вокруг искусственного интеллекта

Крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров Nvidia с превышением прогнозов отчитался за второй финансовый квартал, который завершился 30 июля. Выручка компании выросла вдвое и достигла рекордных $13,51 млрд по сравнению с прошлогодними $6,7 млрд при консенсусе Refinitiv $11,22 млрд. Чистая прибыль год к году подскочила в 10 раз – с $656 млн до $6,19 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,7 против прогноза в $2,09.