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Nvidia стала бенефициаром бума вокруг искусственного интеллекта

Акции компании взлетели вместе с выручкой и прибылью, превзойдя ожидания рынка
Инга Сангалова
Jeff Chiu / AP Photo

Крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров Nvidia с превышением прогнозов отчитался за второй финансовый квартал, который завершился 30 июля. Выручка компании выросла вдвое и достигла рекордных $13,51 млрд по сравнению с прошлогодними $6,7 млрд при консенсусе Refinitiv $11,22 млрд. Чистая прибыль год к году подскочила в 10 раз – с $656 млн до $6,19 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,7 против прогноза в $2,09.

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В ожидании отчета 23 августа акции Nvidia выросли на 3,2%, а после публикации в постмаркете в моменте рост достигал 10%. В четверг, 24 августа, бумаги продолжали дорожать на 1,8% (на 19.15 мск). С начала года стоимость акций взлетела в 3,4 раза, что сделало Nvidia лидером в индексе S&P 500 (вырос на 15%), а ее рыночная капитализация достигла $1,13 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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