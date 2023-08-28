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Доля валютных облигаций на российском рынке достигла рекорда

Это связано с замещением евробондов, появлением бумаг в юанях и обвалом рубля
Артем Кульша
Статистика ЦБ не учитывает еврооблигации, размещенные в России, так как они выпускаются по иностранному праву / Евгений Разумный / Ведомости

Доля облигаций в иностранных валютах, выпущенных в России, впервые в истории превысила 10% от всего объема рынка, следует из статистики ЦБ: на 1 августа доля составила 10,2%, или 4,3 трлн руб. в рублевом выражении, что на 0,55 п. п. больше месяц к месяцу и на 7,5 п. п. год к году. Это исторический рекорд, подтверждает руководитель направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александр Афонин. Весь рынок, по данным Банка России, достиг 41,9 трлн руб.

Около 950 млрд руб. ($10 млрд) выпусков в валюте приходится на «обычные» бонды в недружественных бумагах и по 1,5 трлн руб. (по $15,8 млрд) – на замещающие и юаневые облигации, оценивает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. На обязательства в долларах (сюда входят и замещающие бумаги) приходится почти две трети рынка валютных облигаций, 2-е место занимает юань с долей около 25%, 3-е – евро (более 10%), на иные валюты приходится менее 2% рынка, отмечает Афонин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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