Доля валютных облигаций на российском рынке достигла рекорда

Доля валютных облигаций на российском рынке достигла рекордаЭто связано с замещением евробондов, появлением бумаг в юанях и обвалом рубля
Доля облигаций в иностранных валютах, выпущенных в России, впервые в истории превысила 10% от всего объема рынка, следует из статистики ЦБ: на 1 августа доля составила 10,2%, или 4,3 трлн руб. в рублевом выражении, что на 0,55 п. п. больше месяц к месяцу и на 7,5 п. п. год к году. Это исторический рекорд, подтверждает руководитель направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александр Афонин. Весь рынок, по данным Банка России, достиг 41,9 трлн руб.
Около 950 млрд руб. ($10 млрд) выпусков в валюте приходится на «обычные» бонды в недружественных бумагах и по 1,5 трлн руб. (по $15,8 млрд) – на замещающие и юаневые облигации, оценивает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. На обязательства в долларах (сюда входят и замещающие бумаги) приходится почти две трети рынка валютных облигаций, 2-е место занимает юань с долей около 25%, 3-е – евро (более 10%), на иные валюты приходится менее 2% рынка, отмечает Афонин.