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Куда инвестировать на рынке кибербезопасности

Среди зарубежных компаний эксперты выделяют Palo Alto, Microsoft, Fortinet, а в России – группу «Позитив»
Инга Сангалова
Getty Images

Глобальный рынок кибербезопасности, по разным оценкам, будет прирастать на 9–14% ежегодно. По оценке аналитиков Expert Market Research, в 2022 г. рынок достиг $217,8 млрд: в 2023–2028 гг. он увеличится в среднем на 8,7% в год, а в 2028 г. его стоимость достигнет $363 млрд. Расходы конечных пользователей на информационную безопасность и управление рисками по всему миру в 2023 г. составят $188,1 млрд, полагают в консалтинговой компании Gartner. Ежегодно они будут расти на 11%, и к 2027 г. рынок достигнет $288,5 млрд. Аналитическая компания Fortune Business Insights верит в рост объема мирового рынка кибербезопасности с $172,32 млрд в 2023 г. до $424,97 млрд в 2030 г. при среднегодовом темпе 13,8%.

Глобальных игроков на рынке много, преимущественно это американские публичные компании, среди которых Cisco, Palo Alto, Fortinet, Broadcom, IBM, Microsoft, Check Point Software Technologies, Crowdstrike и др. На российском рынке продукты в области киберзащиты разрабатывает множество компаний, среди которых ключевые – «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) и группа «Позитив». Последняя является единственной публичной компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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