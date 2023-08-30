Куда инвестировать на рынке кибербезопасности

Глобальный рынок кибербезопасности, по разным оценкам, будет прирастать на 9–14% ежегодно. По оценке аналитиков Expert Market Research, в 2022 г. рынок достиг $217,8 млрд: в 2023–2028 гг. он увеличится в среднем на 8,7% в год, а в 2028 г. его стоимость достигнет $363 млрд. Расходы конечных пользователей на информационную безопасность и управление рисками по всему миру в 2023 г. составят $188,1 млрд, полагают в консалтинговой компании Gartner. Ежегодно они будут расти на 11%, и к 2027 г. рынок достигнет $288,5 млрд. Аналитическая компания Fortune Business Insights верит в рост объема мирового рынка кибербезопасности с $172,32 млрд в 2023 г. до $424,97 млрд в 2030 г. при среднегодовом темпе 13,8%.