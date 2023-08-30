Куда инвестировать на рынке кибербезопасности

Куда инвестировать на рынке кибербезопасностиСреди зарубежных компаний эксперты выделяют Palo Alto, Microsoft, Fortinet, а в России – группу «Позитив»
Глобальный рынок кибербезопасности, по разным оценкам, будет прирастать на 9–14% ежегодно. По оценке аналитиков Expert Market Research, в 2022 г. рынок достиг $217,8 млрд: в 2023–2028 гг. он увеличится в среднем на 8,7% в год, а в 2028 г. его стоимость достигнет $363 млрд. Расходы конечных пользователей на информационную безопасность и управление рисками по всему миру в 2023 г. составят $188,1 млрд, полагают в консалтинговой компании Gartner. Ежегодно они будут расти на 11%, и к 2027 г. рынок достигнет $288,5 млрд. Аналитическая компания Fortune Business Insights верит в рост объема мирового рынка кибербезопасности с $172,32 млрд в 2023 г. до $424,97 млрд в 2030 г. при среднегодовом темпе 13,8%.
Глобальных игроков на рынке много, преимущественно это американские публичные компании, среди которых Cisco, Palo Alto, Fortinet, Broadcom, IBM, Microsoft, Check Point Software Technologies, Crowdstrike и др. На российском рынке продукты в области киберзащиты разрабатывает множество компаний, среди которых ключевые – «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», F.A.C.C.T. (ранее Group-IB в России) и группа «Позитив». Последняя является единственной публичной компанией.