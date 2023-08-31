Объем размещения акций российских компаний снизился в 5 раз за 10 лет

Объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO соответственно) российских компаний за последние 10 лет снизился в 4,6 раза, говорится в записке сотрудников РАНХиГС Александра Абрамова, Андрея Косырева и Марии Черновой, с которой ознакомились «Ведомости». Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014-го до августа 2023 г. – лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд.