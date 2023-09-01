Стоит ли сейчас инвестировать в телекоммуникации

Стоит ли сейчас инвестировать в телекоммуникацииСреди зарубежных компаний эксперты выделяют T-Mobile и Verizon, а в России – МТС
Аналитики Citi Research на днях повысили рейтинг акций крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon Communications с «нейтрального» до «покупать». Бумаги Verizon на этой новости подорожали на 3,4%, а AT&T – на 4%. Акции AT&T и Verizon недооценены рынком, считают в Citi. С начала года бумаги AT&T упали на 20%, а Verizon – на 12%, тогда как индекс S&P 500, наоборот, вырос на 15%.
Обе компании находятся под давлением из-за опасений по поводу усиления конкуренции в сфере беспроводной связи и замедления роста отрасли, но больше всего инвесторов беспокоит рост затрат, связанных с очисткой от свинцового загрязнения. Опубликованное в июле расследование The Wall Street Journal показало, что сеть кабелей AT&T, Verizon и других телекомгигантов покрыта токсичным свинцом и отравляет почву и воду. Аналитическая компания New Street Research оценила меры по устранению предполагаемой опасности в $60 млрд. Затраты AT&T могут превысить $34 млрд, а Verizon – $8 млрд.