Стоит ли сейчас инвестировать в телекоммуникации

Аналитики Citi Research на днях повысили рейтинг акций крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon Communications с «нейтрального» до «покупать». Бумаги Verizon на этой новости подорожали на 3,4%, а AT&T – на 4%. Акции AT&T и Verizon недооценены рынком, считают в Citi. С начала года бумаги AT&T упали на 20%, а Verizon – на 12%, тогда как индекс S&P 500, наоборот, вырос на 15%.