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Стоит ли сейчас инвестировать в телекоммуникации

Среди зарубежных компаний эксперты выделяют T-Mobile и Verizon, а в России – МТС
Инга Сангалова
Jeenah Moon / Bloomberg via Getty Images

Аналитики Citi Research на днях повысили рейтинг акций крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon Communications с «нейтрального» до «покупать». Бумаги Verizon на этой новости подорожали на 3,4%, а AT&T – на 4%. Акции AT&T и Verizon недооценены рынком, считают в Citi. С начала года бумаги AT&T упали на 20%, а Verizon – на 12%, тогда как индекс S&P 500, наоборот, вырос на 15%.

Обе компании находятся под давлением из-за опасений по поводу усиления конкуренции в сфере беспроводной связи и замедления роста отрасли, но больше всего инвесторов беспокоит рост затрат, связанных с очисткой от свинцового загрязнения. Опубликованное в июле расследование The Wall Street Journal показало, что сеть кабелей AT&T, Verizon и других телекомгигантов покрыта токсичным свинцом и отравляет почву и воду. Аналитическая компания New Street Research оценила меры по устранению предполагаемой опасности в $60 млрд. Затраты AT&T могут превысить $34 млрд, а Verizon – $8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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