Что происходило на российском фондовом рынке с 28 августа по 1 сентября

«Лукойл» продемонстрировал сильную отчетность. Небольшой рост акций «Газпрома» можно объяснить публикацией финрезультатоа за первое полугодие, рассуждают аналитики «Финама», хотя она и оказалась противоречивой. В первом полугодии 2023 г. прибыль (296,241 млрд руб.) и EBITDA (1,1 трлн руб.) компании оказались около консенсуса, однако рост долговой нагрузки и уход FCF в отрицательную область (примерно минус 600 млрд руб.) вызывают опасения насчет способности компании выплачивать дивиденды. При этом с начала года акции «Газпрома» сильно отстали от рынка (10% против 50% у индекса), на фоне чего даже противоречивой отчетности хватило для небольшого роста акций, предполагают аналитики. Акции Сбербанка, по их мнению, отреагировали на улучшение макростатистики.