Что происходило на российском фондовом рынке с 28 августа по 1 сентября

Что происходило на российском фондовом рынке с 28 августа по 1 сентябряНа следующей неделе – отчет Fix Price, результаты торгов за август и массив макроданных
Индекс Мосбиржи за неделю с 28 августа по 1 сентября вырос на 2,34% до 3231,35 пункта. Бенчмарк обновил максимум этого года и приблизился к значениям 18 февраля 2022 г. (3393,31 п.). Долларовый индекс РТС за пять торговых дней прибавил 1,11%, добравшись до 1055,43 п. На прошедшей неделе российский рынок «карабкался» наверх, при этом колебания самого индекса были очень незначительными, говорит персональный брокер инвестбанка «Синара» Константин Топольский.
Бенчмарк рос на серии корпоративных отчетностей, некоторые из которых превышали прогнозы рынка, указывает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Нефтяные компании неплохо отчитались, несмотря на добровольное сокращение добычи нефти Россией, добавил эксперт. Сектор финансов показал себя лучше рынка – финансовые компании продолжают отыгрывать повышение ставок, уверен он.
Драйверами роста выступили ослабление рубля, повышение цен на нефть, а также сильная статистика по ВВП России в июле (5%), которая запустила пересмотр ожиданий по годовым корпоративным прибылям и дивидендам вверх, добавляют эксперты аналитического управления ФГ «Финам».
Акции «Транснефти» выросли после новости о сплите акций и выхода сильной отчетности, «Русагро» – на заявлении менеджмента о возможности выплатить пропущенные дивиденды, объясняют аналитики «Финама». Котировки «Русгидро» поднялись после публикации хорошей отчетности. Акции Мосбиржи, по мнению аналитиков, пошли вверх на фоне объявления планов площадки по запуску pre-IPO платформы до конца года, анонса ряда новых финансовых инструментов, а также ожиданий, что компания станет бенефициаром недавнего резкого повышения ключевой ставки.
«Лукойл» продемонстрировал сильную отчетность. Небольшой рост акций «Газпрома» можно объяснить публикацией финрезультатоа за первое полугодие, рассуждают аналитики «Финама», хотя она и оказалась противоречивой. В первом полугодии 2023 г. прибыль (296,241 млрд руб.) и EBITDA (1,1 трлн руб.) компании оказались около консенсуса, однако рост долговой нагрузки и уход FCF в отрицательную область (примерно минус 600 млрд руб.) вызывают опасения насчет способности компании выплачивать дивиденды. При этом с начала года акции «Газпрома» сильно отстали от рынка (10% против 50% у индекса), на фоне чего даже противоречивой отчетности хватило для небольшого роста акций, предполагают аналитики. Акции Сбербанка, по их мнению, отреагировали на улучшение макростатистики.
Доллар за неделю окреп на 0,7% (67 коп.) до 96,09 руб., евро – на 1,1% (1,13 руб.) до 104,15 руб., юань – на 1,65% (21 коп.) до 13,264 руб.
На валютном рынке цена доллара подбиралась к отметке в 97 руб., как бы вынуждая ЦБ не спешить со снижением ставки, говорит Топольский. В пятницу рынок получил сигналы от регулятора, что на заседании 15 сентября он может оставить ставку без изменения или даже повысить ее, напоминает он. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела словесные интервенции, подтвердив готовность регулятора продлить ограничения на операции с валютой, что краткосрочно может ограничивать силы рублевых продавцов, добавляет аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Главные события
Главным событием недели стал выход отчетности большинства крупных компаний, представленных на российском фондовом рынке, говорит руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин. Среди них – нефтяные компании, производители удобрений, девелоперы, ритейлеры, энергетики и многие другие. Показатели раскрыли компании, которые хранили молчание с 2021–2022 гг., акцентирует эксперт: среди них «Газпром нефть», «Лукойл», НМТП, «Интер РАО» и «Транснефть».
Российские нефтяники представили сильные показатели, говорит Ванин. Выручка «Лукойла» снизилась на 12% по сравнению с 2021 г. до 3,6 трлн руб., но чистая прибыль показала исторический максимум: 564 млрд руб. Выручка «Роснефти» сократилась на четверть за счет эффекта высокой базы 2022 г., до 3,9 трлн руб. Но чистая прибыль группы на максимуме. Рост составил 45%, итоговый результат – 652 млрд руб. По оценкам «Финама», результаты компании могут трансформироваться в выплату 570 руб. на акцию в качестве промежуточных дивидендов (8,4% доходности), что превысило ожидания рынка.
Выручка «Татнефти» также сократилась на 21% по сравнению с 2022 г. до 624 млрд руб. Чистая прибыль выросла всего на 6% до 148 млрд руб. Выручка «Газпром нефти» в первом полугодии 2023 г. сократилась на 15% по сравнению с прошлым периодом до 1,8 млрд руб. И только у нее снизилась прибыль – 304 млрд руб. против 508 млрд руб. в первом полугодии прошлого года. Причина: в отличие от других нефтяников, у «Газпром нефти» значительно выросла налоговая нагрузка, объяснил Ванин.
В «Газпромбанк инвестициях» считают, что с учетом более слабого курса отечественной валюты нефтяные компании могут показать более сильные финансовые результаты во втором полугодии 2023 г.
Хуже всех отчитались производители удобрений, констатирует Ванин. Выручка «Фосагро» сократилась на 36,8% до 212,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась в три раза до 41,5 млрд руб. У «Акрона» схожая ситуация: выручка снизилась на 29% до 35 млрд руб., а чистая прибыль упала чуть ли не в 10 раз до 3,2 млрд руб. У «Куйбышевазота» выручка сократилась на 29% до 37,9 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,7 раза до 9,2 млрд руб. Причина таких показателей – падение цен на удобрения, рассуждает Ванин, но это скорее возврат к историческим средним ценам.
Одним из главных разочарований Топольский из «Синары» называет отчет «Мечела». Компания рассказала об убытке, хотя многие ждали от нее положительных результатов, объясняет эксперт: в итоге металлургическая компания оказалась одним из аутсайдеров недели. В противовес ему очень хорошо отчиталась «Транснефть», которая показала чистую прибыль выше прогнозов, добавляет Топольский. Ее вклад в годовой дивиденд, по оценкам «Синары», составит 11 500 руб. Также под конец недели появилась информация, что компания может рассмотреть сплит акций 1 к 100, что, безусловно, увеличит ликвидность бумаг, резюмировал эксперт.
Фокус недели
В понедельник президенты России и Турции проведут переговоры, в фокусе будут заявления по экономической повестке, напоминает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Мосбиржа на старте недели расскажет об оборотах за август. Из статистики дня эксперт выделяет сальдо торгового баланса Германии за июль.
Минфин во вторник отчитается о нефтегазовых доходах в августе, а также объявит объем валютных интервенций в соответствии с бюджетным правилом, напоминает Болотских. Ранее ведомство спрогнозировало получение дополнительных нефтегазовых доходов в августе в размере 73,2 млрд руб. Позитивный прогноз на сентябрь может поддержать курс национальной валюты, уверен эксперт.
Во вторник инвесторам также стоит обратить внимание на данные из еврозоны, говорит Бахтин: индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс цен производителей. В США выйдут сведения по объему промышленных заказов в июле.
В четверг Fix Price представит операционные и финансовые результаты за II квартал 2023 г. и первое полугодие 2023 г.
Также в четверг из важных макроданных стоит обратить внимание на сальдо торгового баланса КНР за август и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
Макростатистика по индексу потребительских цен в августе выйдет в пятницу и будет влиять на решение ЦБ по ключевой ставке 15 сентября, говорит Болотских. В случае сильного роста ИПЦ регулятор может продолжить цикл повышения ставок и тем самым понизить привлекательность рынка акций.
В течение недели ОПЕК+ опубликует планы по сокращению добычи нефти в октябре, как заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, добровольное сокращение добычи и экспорта нефти Россией на 300 000 барр./сутки может быть продлено на октябрь. В случае подтверждения в «Цифра брокере» ожидают продолжения роста нефтяных котировок.
Что будет с индексом Мосбиржи
Многие ждут коррекции индекса Мосбиржи после ралли, рассуждают аналитики «Финама», но слабый рубль и достаточно высокие цены нефть в районе годовых максимумов поддерживают рынок акций. Если не будет плохих новостей, то рынок может даже продвинуться выше, допускают аналитики. К тому же экономика справляется лучше ожиданий, добавляют они. Триггерами к откату могут стать негативные новости политического характера, сильное укрепление рубля, ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ, которое сделает облигации конкурентнее, резюмировали эксперты.
Болотских не ожидает сильных изменений индекса Мосбиржи на следующей неделе и ждет ретеста максимумов этой недели.
По мнению Церазова, индекс Мосбиржи продолжит расти и может достичь на неделе уровня в 3300–3350 пунктов по трем причинам. Во-первых, поведение рынка говорит о том, что он не испугался резкого повышения ключевой ставки. Во-вторых, сохраняется безальтернативность рынка акций для российских инвесторов. Ну и в-третьих, это его фундаментальная дешевизна.
Технически картина складывается за продолжение роста, соглашается с коллегой Топольский. В течение августа рынок ушел в боковую коррекцию и на этой неделе закрылся выше предыдущего максимума, рассуждает эксперт, это может служить сигналом для продолжения восходящего движения.
За закрепление выше 3200 пунктов на следующей неделе будет борьба, уверен Бахтин. По его мнению, если рубль останется слабым, а нефть не откатится из ценовой зоны $85-90, инвесторы могут увидеть движение к 3250 п. и выше. Чувствительность к новостному фону в условиях некоторой перегретости рынка после продолжительного подъема будет повышенной, предупреждает он, поэтому возможны локальные технические коррекции.
На следующей неделе индекс Мосбиржи при нейтральном геополитическом фоне может сохранить склонность к сдержанному повышению и стремиться в район 3300 пунктов, предполагает Кожухова из ИК «Велес капитал», в том числе благодаря отдельным корпоративным и дивидендным историям. С дивидендами, в частности, будут торговаться ТМК (последний день покупки – понедельник), «Белуга», «Инарктика», «Черкизово», «Татнефть», банк «Санкт-Петербург», «Новатэк», «Алроса», «Фосагро» и префы «Русснефти». На рынке также ждут возможных дивидендных новостей от «Газпрома» и «Лукойла». Коррекция индекса Мосбиржи в район 3150 пунктов может случиться при отсутствии позитивных внутренних и внешних факторов движения, допустила Кожухова.
Что будет с долларом
За последние две недели, то есть с момента резкого повышения ключевой ставки ЦБ, фундаментально ничего не изменилось, обращает внимание экономист Константин Церазов. Текущая динамика указывает на то, что покупатели не спешат приобретать валюту по разным причинам, рассуждает он, в том числе опасаясь возобновления продаж экспортерами валютной выручки. Тем не менее спрос на валюту сохраняется, поэтому рубль находится под некоторым давлением, но, скорее всего, его курс останется в текущем диапазоне 94-98 руб., резюмирует эксперт.
После намеков регулятора было бы логично, если валюта «замерла» бы в диапазоне 94-96 руб. за доллар в ожидании решения по ставке, говорит Топольский. В «Цифра брокере» ожидают повышенной волатильности в диапазоне 95-98 руб.
От доллара можно ожидать ускорения роста при пробое сопротивления 97,5 руб., говорит Кожухова. В целом рубль при прочих равных может перейти к колебаниям в диапазоне 93,50-97,5 руб., допустила она.
На предстоящей неделе доллар может двигаться в основном в зоне 95-97 руб., говорит Бахтин. Он не исключает тестирование уровней ближе к 98 руб. Движение курса базово продолжит зависеть от баланса между притоком иностранной валюты со стороны экспортеров и активностью внутреннего спроса на нее, объясняет эксперт. Локально позиции рубля могут ослабеть ввиду завершения налогового периода. К факторам поддержки Бахтин относит позитивную ценовую динамику в нефти под занавес августа, которая должна транслироваться в улучшение позиций нацвалюты в начале осени.