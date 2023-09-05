Активы физлиц на брокерских счетах выросли до 8 трлн рублей

Квартальный объем нетто-притока (приток минус отток) средств на брокерские счета физлиц ЦБ называет существенным – 238 млрд руб. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста индекса Мосбиржи на 33% за II квартал (51% с начала года) и увеличения доходов населения, пишет ЦБ в материале. Более 63% нетто-покупок на бирже совершалось инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад, добавляет регулятор.