Активы физлиц на брокерских счетах выросли до 8 трлн рублей

Активы физлиц на брокерских счетах выросли до 8 трлн рублейЭто на 14% больше квартал к кварталу и на 48% – год к году
Активы российских физлиц на брокерских счетах по итогам II квартала 2023 г. выросли до 8 трлн руб. Это на 14% больше квартал к кварталу (к/к) и на 48% – год к году (г/г). Об этом говорится в материале Банка России «Обзор ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг».
Порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 600 млрд руб. – на денежные средства. «Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки активов, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета», – констатирует ЦБ в материале.
Квартальный объем нетто-притока (приток минус отток) средств на брокерские счета физлиц ЦБ называет существенным – 238 млрд руб. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста индекса Мосбиржи на 33% за II квартал (51% с начала года) и увеличения доходов населения, пишет ЦБ в материале. Более 63% нетто-покупок на бирже совершалось инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад, добавляет регулятор.