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Активы физлиц на брокерских счетах выросли до 8 трлн рублей

Это на 14% больше квартал к кварталу и на 48% – год к году
Артем Кульша
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Активы российских физлиц на брокерских счетах по итогам II квартала 2023 г. выросли до 8 трлн руб. Это на 14% больше квартал к кварталу (к/к) и на 48% – год к году (г/г). Об этом говорится в материале Банка России «Обзор ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 600 млрд руб. – на денежные средства. «Рост объема активов произошел как за счет положительной переоценки активов, так и благодаря притоку новых средств на брокерские счета», – констатирует ЦБ в материале.

Квартальный объем нетто-притока (приток минус отток) средств на брокерские счета физлиц ЦБ называет существенным – 238 млрд руб. Значительная его часть была направлена на инвестиции в акции и облигации резидентов в условиях роста индекса Мосбиржи на 33% за II квартал (51% с начала года) и увеличения доходов населения, пишет ЦБ в материале. Более 63% нетто-покупок на бирже совершалось инвесторами, которые открыли счета более трех лет назад, добавляет регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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