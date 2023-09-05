Мосбиржа меняет правила торгов валютой и драгметаллами под иностранцев

За последний год Россия значительно расширила список своих ключевых торговых деловых партнеров, расчеты с которыми сейчас проводятся либо в национальных валютах, либо в валютах дружественных стран, например юанях или дирхамах, напоминает Леснов. В первую очередь речь идет о Турции, ОАЭ, странах ЕАЭС. Многие новые деловые партнеры России при совершении валютно-обменных операций привыкли работать со своими банками и брокерами, рассуждает эксперт. Поэтому возможность таким организациям напрямую быть участниками торгов валютной секции Мосбиржи в значительной степени упрощает выстраивание торговых взаимоотношений между российскими и «дружественными» компаниями. Это даст возможность восстановить и расширить торговую активность на валютном рынке, а компаниям – иметь доступный инструмент хеджирования своих валютных рисков, резюмирует Леснов.