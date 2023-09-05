Мосбиржа меняет правила торгов валютой и драгметаллами под иностранцев

Мосбиржа меняет правила торгов валютой и драгметаллами под иностранцевБанк России считает, что это может увеличить ликвидность
Московская биржа поменяла правила торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, обратили внимание «Ведомости». В новой редакции документа в перечень лиц, которым может быть предоставлен допуск к участию в торгах, добавились некредитные организации – нерезиденты России. ЦБ зарегистрировал новую редакцию 17 августа, говорится на сайте регулятора. Изменения вступили в силу 1 сентября.
Мосбиржа изменила правила торгов валютой, чтобы исполнить положения нового законодательства, сказал «Ведомостям» представитель торговой площадки. Оно вступило в силу в июле и дает право правительству утверждать перечень государств, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в торгах инвалютой в России.
Согласно документу, если это не противоречит иностранному законодательству, то участниками торгов на валютном рынке могут быть иностранные брокеры, а также банки, которые зарегистрированы в иностранных государствах и включены в перечень, утвержденный правительством. Всего в нем находится 44 дружественных государства.
ЦБ вправе устанавливать ограничения в отношении сделок, которые иностранные профучастники заключают на валютном рынке и рынках производных финансовых инструментах (ПФИ) Мосбиржи. Например, регулятор может ограничивать объем сделок, иностранную валюту и базисные активы.
Допуск новых участников к торгам может стать важным фактором дальнейшего развития российского валютного рынка, добавил представитель Мосбиржи. Также это значительно увеличит потенциал развития рынков дружественных к рублю валют и эффективность механизма осуществления расчетов в них, говорит собеседник. Еще допуск новых участников на валютный рынок обеспечит формирование прямых рыночных котировок этих валют и снизит экономические затраты на конверсию за счет сужения спреда, подытожил он.
Открытие нерезидентам доступа к биржевым торгам валютой обеспечит приток валютной ликвидности на российский рынок, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Он отмечает, что с февраля 2022 г. регулятор фиксирует рост спроса на конверсионные операции в национальных валютах, «что направлено на формирование надежной расчетной инфраструктуры и снижение доли валют недружественных государств в международных расчетах».
Сейчас торговать валютой на Мосбирже могут кредитные и некредитные организации – резиденты России, банки-нерезиденты, клиринговые организации, ЦБ, а также федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и международные организации. Для торговли на Мосбирже доступны 10 иностранных валют, среди которых, например, доллар США, гонконгский доллар, евро, китайский юань и узбекский сум, а также производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются валюты.
Либерализация рынка
До 2022 г. половину оборота на российском рынке обеспечивали нерезиденты, напоминает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. После февраля 2022 г. большая часть этих нерезидентов стали недружественными, а их активы были заморожены в качестве зеркального ответа. Из-за этого российский рынок потерял значительную часть своей активности, говорит эксперт. По его словам, чтобы восполнить эти потери, регулятор идет на либерализацию доступа к валютному рынку для нерезидентов из дружественных стран.
За последний год Россия значительно расширила список своих ключевых торговых деловых партнеров, расчеты с которыми сейчас проводятся либо в национальных валютах, либо в валютах дружественных стран, например юанях или дирхамах, напоминает Леснов. В первую очередь речь идет о Турции, ОАЭ, странах ЕАЭС. Многие новые деловые партнеры России при совершении валютно-обменных операций привыкли работать со своими банками и брокерами, рассуждает эксперт. Поэтому возможность таким организациям напрямую быть участниками торгов валютной секции Мосбиржи в значительной степени упрощает выстраивание торговых взаимоотношений между российскими и «дружественными» компаниями. Это даст возможность восстановить и расширить торговую активность на валютном рынке, а компаниям – иметь доступный инструмент хеджирования своих валютных рисков, резюмирует Леснов.
Изменения касаются в основном допуска иностранных брокеров к российскому валютному рынку напрямую, обращает внимание директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров: посредники из дружественных стран пользуются услугами российских банков при проведении конверсионных операций с рублем. Это значительно увеличивает затраты для дружественных посредников и прямой доступ на биржу – отличный шаг, уверен эксперт.
Мосбиржа привела правила торгов в соответствие с новыми положениями закона, констатирует заместитель директора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова: изменились те две секции, который были прописаны в документе. По ее словам, это решение повысит ликвидность, увеличит объемы торгов валютами дружественных стран, резиденты которых будут допущены к торгам. Минфин подготовил проект постановления правительства, утверждающий тот самый перечень иностранных государств, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в вышеперечисленных торгах, напоминает Рязанова. В текущую редакцию проекта вошло 44 дружественных государства.
Управляющий директор управления электронными рынками Сбербанка Станислав Портненко добавил, что решение вызвано необходимостью повышения ликвидности мягких валют для обеспечения возможности конвертации средств прежде всего участников внешнеэкономических отношений в рамках плана по переходу на расчеты в нацвалютах. Выход крупных банков стран ЕАЭС потенциально может улучшить качество ликвидности в соответствующих валютах и при наличии равноценного спроса – увеличить объемы внутреннего валютного рынка, добавляет Портненко.