Профучастники попросили ЦБ не вводить новую категорию инвесторов

Профучастники попросили ЦБ не вводить новую категорию инвесторовЭто нанесет дополнительный удар и без того неликвидному рынку
Участники фондового рынка предложили ЦБ отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов – с начальным уровнем риска (КНУР) в дополнение к стандартному и повышенному. Свои предложения в ЦБ направила профильная ассоциация НАУФОР (документ есть у «Ведомостей»).
Сейчас соответствующий проект указания регулятора находится в процессе публичного обсуждения – Банк России изучает все полученные замечания, рассказал его представитель.
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