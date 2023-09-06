Профучастники попросили ЦБ не вводить новую категорию инвесторов

Участники фондового рынка предложили ЦБ отказаться от идеи ввести новую категорию клиентов – с начальным уровнем риска (КНУР) в дополнение к стандартному и повышенному. Свои предложения в ЦБ направила профильная ассоциация ­НАУФОР (документ есть у «Ведомостей»).