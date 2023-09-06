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Инвесторы попросили пересмотреть кредитный рейтинг «М.видео»

Но эксперты не видят в этом необходимости – эмитент способен исправить ситуацию
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео», говорится в письме председателя ассоциации Алексея Афонина на имя гендиректора агентства Владимира Гусакова, с которым ознакомились «Ведомости». После начала спецоперации «М.видео» была вынуждена оперативно перестраивать процессы закупки и доставки товаров, а также дополнительно финансировать оборотный капитал, необходимый для закупки товаров за рубежом, писало АКРА в марте 2023 г. Выручка компании в 2022 г. снизилась на 15,5% год к году до 402,5 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза до 10,3 млрд руб.

Рейтинг «М.видео» АКРА в марте понизило до A с A+ (прогноз остался стабильным) в связи с ростом долговой нагрузки. Рейтинги из категории А характеризуют надежность заемщика как умеренно высокую. Агентство полагало, что показатели долговой нагрузки компании улучшатся, отмечая к тому же сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля «М.видео».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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