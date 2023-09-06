Инвесторы попросили пересмотреть кредитный рейтинг «М.видео»Но эксперты не видят в этом необходимости – эмитент способен исправить ситуацию
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку ритейлера «М.видео», говорится в письме председателя ассоциации Алексея Афонина на имя гендиректора агентства Владимира Гусакова, с которым ознакомились «Ведомости». После начала спецоперации «М.видео» была вынуждена оперативно перестраивать процессы закупки и доставки товаров, а также дополнительно финансировать оборотный капитал, необходимый для закупки товаров за рубежом, писало АКРА в марте 2023 г. Выручка компании в 2022 г. снизилась на 15,5% год к году до 402,5 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза до 10,3 млрд руб.
Рейтинг «М.видео» АКРА в марте понизило до A с A+ (прогноз остался стабильным) в связи с ростом долговой нагрузки. Рейтинги из категории А характеризуют надежность заемщика как умеренно высокую. Агентство полагало, что показатели долговой нагрузки компании улучшатся, отмечая к тому же сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля «М.видео».