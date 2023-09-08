Что будет с ценами на нефть

Что будет с ценами на нефтьКотировки Brent могут закрепиться выше $100/барр. к концу года
Котировки нефти марки Brent отступили от годового максимума чуть выше $91/барр., достигнутого 5 сентября после новости о продлении Саудовской Аравией и Россией сокращения предложения нефти на рынок до конца года. 7 сентября баррель Brent торговался немного выше $90 – последний раз такая цена на сырье была в середине ноября 2022 г. Марка WTI также торгуется на ноябрьских уровнях. С конца июня фьючерсы на Brent и WTI подорожали на Intercontinental Exchange (ICE) на 27 и 25% соответственно. С начала года контракты на Brent выросли на 4,8%, на WTI – на 6,6%.
Саудовская Аравия 5 сентября заявила о том, что продлит добровольное сокращение на 1 млн барр./сутки, которое вступило в силу в июле, до конца 2023 г. Фактически добыча Королевства составит около 9 млн барр./сутки. Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки до конца 2023 г. С 1 марта российская сторона сократила добычу на 500 000 барр./сутки (около 5%) на фоне введения в декабре 2022 г. эмбарго на импорт отечественной нефти, а в феврале – ценового потолка в $60/барр. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на мировой рынок на 500 000 барр./сутки на месяц, а в начале сентября – еще на месяц, но на 300 000 барр./сутки. Обе страны будут ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи нефти в зависимости от ситуации на рынке.