Что будет с ценами на нефть

Саудовская Аравия 5 сентября заявила о том, что продлит добровольное сокращение на 1 млн барр./сутки, которое вступило в силу в июле, до конца 2023 г. Фактически добыча Королевства составит около 9 млн барр./сутки. Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки до конца 2023 г. С 1 марта российская сторона сократила добычу на 500 000 барр./сутки (около 5%) на фоне введения в декабре 2022 г. эмбарго на импорт отечественной нефти, а в феврале – ценового потолка в $60/барр. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на мировой рынок на 500 000 барр./сутки на месяц, а в начале сентября – еще на месяц, но на 300 000 барр./сутки. Обе страны будут ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи нефти в зависимости от ситуации на рынке.