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Что будет с ценами на нефть

Котировки Brent могут закрепиться выше $100/барр. к концу года
Инга Сангалова
Александр Манзюк / ТАСС

Котировки нефти марки Brent отступили от годового максимума чуть выше $91/барр., достигнутого 5 сентября после новости о продлении Саудовской Аравией и Россией сокращения предложения нефти на рынок до конца года. 7 сентября баррель Brent торговался немного выше $90 – последний раз такая цена на сырье была в середине ноября 2022 г. Марка WTI также торгуется на ноябрьских уровнях. С конца июня фьючерсы на Brent и WTI подорожали на Intercontinental Exchange (ICE) на 27 и 25% соответственно. С начала года контракты на Brent выросли на 4,8%, на WTI – на 6,6%.

Саудовская Аравия 5 сентября заявила о том, что продлит добровольное сокращение на 1 млн барр./сутки, которое вступило в силу в июле, до конца 2023 г. Фактически добыча Королевства составит около 9 млн барр./сутки. Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки до конца 2023 г. С 1 марта российская сторона сократила добычу на 500 000 барр./сутки (около 5%) на фоне введения в декабре 2022 г. эмбарго на импорт отечественной нефти, а в феврале – ценового потолка в $60/барр. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на мировой рынок на 500 000 барр./сутки на месяц, а в начале сентября – еще на месяц, но на 300 000 барр./сутки. Обе страны будут ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи нефти в зависимости от ситуации на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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