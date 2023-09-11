Объем средств россиян в акциях и облигациях бьет рекорд пятый месяц подряд

По данным ЦБ на 1 августа, объем вложений домохозяйств в котируемые акции, паи и акции инвестфондов составил 10,9 трлн руб. На 1 февраля 2022 г. показатель составлял 8,6 трлн руб. Докризисный исторический максимум (до февраля прошлого года) был зафиксирован 1 декабря 2021 г. – 8,62 трлн руб. Впервые показатель установил новый рекорд 1 апреля этого года на уровне 8,9 трлн руб. и с тех пор обновляется ежемесячно, следует из данных регулятора.