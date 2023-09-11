Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке.
Акция -49%

Объем средств россиян в акциях и облигациях бьет рекорд пятый месяц подряд

В то же время средства на брокерских счетах не восстановились к докризисному уровню
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Вложения российских домохозяйств в акции и облигации с апреля месяц за месяцем устанавливают исторический максимум – их суммарный объем достиг 14,6 трлн руб., следует из данных ЦБ. В это же время объем денежных средств на брокерских счетах до сих пор не восстановился к значениям до прошлогоднего кризиса.

По данным ЦБ на 1 августа, объем вложений домохозяйств в котируемые акции, паи и акции инвестфондов составил 10,9 трлн руб. На 1 февраля 2022 г. показатель составлял 8,6 трлн руб. Докризисный исторический максимум (до февраля прошлого года) был зафиксирован 1 декабря 2021 г. – 8,62 трлн руб. Впервые показатель установил новый рекорд 1 апреля этого года на уровне 8,9 трлн руб. и с тех пор обновляется ежемесячно, следует из данных регулятора.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных