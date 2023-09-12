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Аналитики оценили потенциал роста акций «Яндекса» в 19–92%

Котировки будут расти с выходом новых бизнесов компании в прибыль
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Потенциал роста акций «Яндекса» на Мосбирже от текущих значений до справедливых уровней составляет 60–80%, пишут аналитики брокера «Атон» Виктор Дима и Михаил Виноградов в материале, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас одна акция «Яндекса» на Мосбирже стоит 2527,2 руб., на историческом максимуме в ноябре 2021 г. цена достигала 6217 руб.

Справедливая оценка IT-компании по модели дисконтированных денежных потоков (DCF) «Атона» хотя и не достигает 6000 руб., но на 60% выше текущей цены – 4035 руб. Если же оценивать справедливую стоимость по сумме бизнесов «Яндекса» с применением мультипликаторов иностранных аналогов, то цена выше на 82% – 4590 руб., пишут аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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