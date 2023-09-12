Аналитики оценили потенциал роста акций «Яндекса» в 19–92%Котировки будут расти с выходом новых бизнесов компании в прибыль
Потенциал роста акций «Яндекса» на Мосбирже от текущих значений до справедливых уровней составляет 60–80%, пишут аналитики брокера «Атон» Виктор Дима и Михаил Виноградов в материале, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас одна акция «Яндекса» на Мосбирже стоит 2527,2 руб., на историческом максимуме в ноябре 2021 г. цена достигала 6217 руб.
Справедливая оценка IT-компании по модели дисконтированных денежных потоков (DCF) «Атона» хотя и не достигает 6000 руб., но на 60% выше текущей цены – 4035 руб. Если же оценивать справедливую стоимость по сумме бизнесов «Яндекса» с применением мультипликаторов иностранных аналогов, то цена выше на 82% – 4590 руб., пишут аналитики.
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