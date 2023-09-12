Аналитики оценили потенциал роста акций «Яндекса» в 19–92%

Справедливая оценка IT-компании по модели дисконтированных денежных потоков (DCF) «Атона» хотя и не достигает 6000 руб., но на 60% выше текущей цены – 4035 руб. Если же оценивать справедливую стоимость по сумме бизнесов «Яндекса» с применением мультипликаторов иностранных аналогов, то цена выше на 82% – 4590 руб., пишут аналитики.