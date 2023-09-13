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Как рынок акций США будет реагировать на рост доходности казначейских облигаций

Процент по 10-летним Treasuries продолжает обновлять рекорды
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Доходность 10-летних казначейских облигаций минфина США (Treasuries) может продолжить обновлять многолетние рекорды. 22 августа был зафиксирован показатель в 4,34% – это максимум с 2007 г. До конца года доходность может еще вырасти, следует из опроса аналитиков Bloomberg. К 11 сентября она закрепилась на уровне 4,3%, за последние 12 месяцев показатель увеличился почти на 1 процентный пункт. Многие аналитики используют процент по 10-летним Treasuries как «безрисковую» ставку в оценке доходности рынков или отдельных ценных бумаг. Исходя из общепринятой формулы расчета стоимости инструментов высокая доходность гособлигаций чисто технически давит на цену остальных бумаг. Сильнее остальных страдают акции роста, например технологических компаний, поскольку для них острее увеличивается стоимость заимствований и снижаются будущие доходы.

В целом инвесторы начинают привыкать жить в условиях высоких ставок, полагают эксперты Goldman Sachs. Доходность 10-летних Treasuries колебалась между 4,5 и 7% в конце 1990-х гг., а инфляция в этот период находилась в том же диапазоне, что и сейчас, напоминают аналитики. Это не мешало технологическому индексу NASDAQ показывать сильный рост, отмечают в инвестбанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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