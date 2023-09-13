Как рынок акций США будет реагировать на рост доходности казначейских облигаций

Доходность 10-летних казначейских облигаций минфина США (Treasuries) может продолжить обновлять многолетние рекорды. 22 августа был зафиксирован показатель в 4,34% – это максимум с 2007 г. До конца года доходность может еще вырасти, следует из опроса аналитиков Bloomberg. К 11 сентября она закрепилась на уровне 4,3%, за последние 12 месяцев показатель увеличился почти на 1 процентный пункт. Многие аналитики используют процент по 10-летним Treasuries как «безрисковую» ставку в оценке доходности рынков или отдельных ценных бумаг. Исходя из общепринятой формулы расчета стоимости инструментов высокая доходность гособлигаций чисто технически давит на цену остальных бумаг. Сильнее остальных страдают акции роста, например технологических компаний, поскольку для них острее увеличивается стоимость заимствований и снижаются будущие доходы.