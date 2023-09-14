На сколько могут подорожать акции Oracle

Выручка Oracle по стандартам GAAP выросла в июне – августе на 9% год к году (г/г) без учета валютной переоценки и достигла $12,5 млрд при прогнозе $12,57 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 56% г/г до $2,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,86, а скорректированная – $1,19 при прогнозе $1,15. Операционная прибыль выросла на 26% г/г до $3,3 млрд, операционные расходы – на 4% до $9,2 млрд, а маржа увеличилась на 355 б. п. до 26%.