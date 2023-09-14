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Акция -37%

На сколько могут подорожать акции Oracle

Все будет зависеть от того, как компания интегрировалась в тренд ИИ
Инга Сангалова
KIMIHIRO HOSHINO / AFP

Акции IT-гиганта Oracle потеряли сразу 13,5% своей цены на NYSE после выхода отчетности 12 сентября. До выхода результатов за I квартал 2024 финансового года (завершился 31 августа) динамика бумаг опережала рынок: с начала года по 11 сентября акции выросли на 55%, тогда как индекс NASDAQ – на 33%, а S&P 500 – на 16%.

Выручка Oracle по стандартам GAAP выросла в июне – августе на 9% год к году (г/г) без учета валютной переоценки и достигла $12,5 млрд при прогнозе $12,57 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 56% г/г до $2,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,86, а скорректированная – $1,19 при прогнозе $1,15. Операционная прибыль выросла на 26% г/г до $3,3 млрд, операционные расходы – на 4% до $9,2 млрд, а маржа увеличилась на 355 б. п. до 26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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