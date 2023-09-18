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С начала года на Мосбирже дебютируют в основном «мусорные» бонды

Это связано с высоким уровнем ставок на рынке, говорят эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Объем всех дебютных размещений облигаций на Мосбирже с начала года по сентябрь составил 170 млрд руб. и уже близок к уровню всего 2022 года, когда новые эмитенты выпустили бумаг на 186 млрд руб. Это следует из презентации директора департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Натальи Логиновой, с которой ознакомились «Ведомости». Бумаги разместил 31 дебютант – 26 из них были из сегмента высокодоходных облигаций (ВДО).

ВДО также называют «мусорными» облигациями – это бонды с высокой ставкой купона и таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. В России формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет, но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки + 5 п. п. К категориям А-ААА относятся компании с высокой финансовой надежностью, к В-ВВВ – с надежностью от низкой до умеренной. Мосбиржа в презентации относит к ВДО компании без кредитного рейтинга или же с рейтингом от B до BBB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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