С начала года на Мосбирже дебютируют в основном «мусорные» бонды

ВДО также называют «мусорными» облигациями – это бонды с высокой ставкой купона и таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня. В России формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет, но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки + 5 п. п. К категориям А-ААА относятся компании с высокой финансовой надежностью, к В-ВВВ – с надежностью от низкой до умеренной. Мосбиржа в презентации относит к ВДО компании без кредитного рейтинга или же с рейтингом от B до BBB.