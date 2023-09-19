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Стоит ли покупать сейчас бумаги чипмейкера Arm

После дебютного размещения и роста на 25% с покупкой бумаг стоит повременить, говорят аналитики
Инга Сангалова
Brendan McDermid / Reuters

Британский разработчик чипов Arm Holdings вышел на NASDAQ, проведя крупнейшее в этом году первичное публичное размещение (IPO). Дебютные торги американскими депозитарными расписками Arm открылись 14 сентября на уровне $56,2 (на 10% выше цены IPO), подорожав по итогам первой торговой сессии на 24,7%, а капитализация достигла $65,25 млрд. На второй день бумаги просели на 5,2% до $60,3.

В рамках IPO компания привлекла $4,87 млрд, продав 95,5 млн расписок по верхней границе ценового диапазона $47–51 за бумагу. Среди участников были крупнейшие клиенты Arm, среди которых Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Им компания выделила расписок на $700 млн, пишет Bloomberg. Владелец Arm – японская корпорация SoftBank сохранила за собой после IPO 90% ее акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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