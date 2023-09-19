Стоит ли покупать сейчас бумаги чипмейкера Arm

Стоит ли покупать сейчас бумаги чипмейкера ArmПосле дебютного размещения и роста на 25% с покупкой бумаг стоит повременить, говорят аналитики
Британский разработчик чипов Arm Holdings вышел на NASDAQ, проведя крупнейшее в этом году первичное публичное размещение (IPO). Дебютные торги американскими депозитарными расписками Arm открылись 14 сентября на уровне $56,2 (на 10% выше цены IPO), подорожав по итогам первой торговой сессии на 24,7%, а капитализация достигла $65,25 млрд. На второй день бумаги просели на 5,2% до $60,3.
В рамках IPO компания привлекла $4,87 млрд, продав 95,5 млн расписок по верхней границе ценового диапазона $47–51 за бумагу. Среди участников были крупнейшие клиенты Arm, среди которых Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Им компания выделила расписок на $700 млн, пишет Bloomberg. Владелец Arm – японская корпорация SoftBank сохранила за собой после IPO 90% ее акций.