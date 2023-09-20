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Инвесторы продолжают покупать квазироссийские бумаги на внебиржевом рынке

После угроз ЦБ торги идут в основном между клиентами брокеров
Софья Шелудченко
Андрей Махонин / Ведомости

Российские инвесторы продолжают торговать расписками и евробондами отечественных компаний, которые зарегистрированы за рубежом, выяснили «Ведомости». Но если раньше брокеры покупали эти бумаги у иностранцев, то после того, как в августе ЦБ пригрозил им отзывом лицензий за такую практику, сделки сместились во внутренний контур – теперь они заключаются на внебиржевом рынке между клиентами брокера. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в крупных брокерах, а также один из клиентов.

Во внутреннем контуре торги продолжают практически все крупные игроки, добавляет один из собеседников в крупном брокере. Но есть, например, активы, на которые действуют ограничения в виде недружественного иностранца в истории владения бумагой, что запрещает провести сделку, продолжает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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