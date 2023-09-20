Инвесторы продолжают покупать квазироссийские бумаги на внебиржевом рынке

Российские инвесторы продолжают торговать расписками и евробондами отечественных компаний, которые зарегистрированы за рубежом, выяснили «Ведомости». Но если раньше брокеры покупали эти бумаги у иностранцев, то после того, как в августе ЦБ пригрозил им отзывом лицензий за такую практику, сделки сместились во внутренний контур – теперь они заключаются на внебиржевом рынке между клиентами брокера. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в крупных брокерах, а также один из клиентов.