Капитализация российских акций взлетела на 20% за два месяца

Капитализация российских акций взлетела на 20% за два месяцаЭто связано с недооцененностью рынка и кульминацией летнего сезона дивидендов, говорят эксперты
Капитализация российского рынка акций за июль и август выросла на 20%, или на 10,2 трлн руб., и достигла 59,9 трлн руб. по итогам августа, говорится в презентации Мосбиржи (есть у «Ведомостей»). С начала года объемы рынка увеличились более чем в 1,5 раза, а индекс Мосбиржи к 21 сентября вырос на 42%. Капитализация акций растет уже 11-й месяц подряд и приближается к рекордному значению в 64,9 трлн руб., которое зафиксировано по итогам сентября 2021 г.
Быстрый рост капитализации акций связан с недооцененностью российского рынка (на историческом максимуме индекс Мосбиржи был осенью 2021 г. – 4292,6 пункта) и кульминацией летнего дивидендного сезона, когда суммарно компании выплатили акционерам около 1 трлн руб., говорит начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.