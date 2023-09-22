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Акция -37%

Капитализация российских акций взлетела на 20% за два месяца

Это связано с недооцененностью рынка и кульминацией летнего сезона дивидендов, говорят эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Капитализация российского рынка акций за июль и август выросла на 20%, или на 10,2 трлн руб., и достигла 59,9 трлн руб. по итогам августа, говорится в презентации Мосбиржи (есть у «Ведомостей»). С начала года объемы рынка увеличились более чем в 1,5 раза, а индекс Мосбиржи к 21 сентября вырос на 42%. Капитализация акций растет уже 11-й месяц подряд и приближается к рекордному значению в 64,9 трлн руб., которое зафиксировано по итогам сентября 2021 г.

Быстрый рост капитализации акций связан с недооцененностью российского рынка (на историческом максимуме индекс Мосбиржи был осенью 2021 г. – 4292,6 пункта) и кульминацией летнего дивидендного сезона, когда суммарно компании выплатили акционерам около 1 трлн руб., говорит начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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