Капитализация российских акций взлетела на 20% за два месяца

Капитализация российского рынка акций за июль и август выросла на 20%, или на 10,2 трлн руб., и достигла 59,9 трлн руб. по итогам августа, говорится в презентации Мосбиржи (есть у «Ведомостей»). С начала года объемы рынка увеличились более чем в 1,5 раза, а индекс Мосбиржи к 21 сентября вырос на 42%. Капитализация акций растет уже 11-й месяц подряд и приближается к рекордному значению в 64,9 трлн руб., которое зафиксировано по итогам сентября 2021 г.