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Аналитики оценили дивидендную доходность российских акций

Сейчас она ниже ОФЗ, но может вырасти по мере возвращения компаний к распределению прибыли
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя дивидендная доходность акций из индекса Мосбиржи сейчас ниже всей кривой ОФЗ – 9,8% против 11,7–12,2% по гособлигациям на 22 сентября. Об этом в новой стратегии инвестбанка «Синара» пишет директор его аналитического департамента Кирилл Таченников. Средняя дивдоходность сохранится на этом уровне следующие 12 месяцев, но может и достичь 10,4%, если все эмитенты не отступят от своих дивидендных политик, считают в инвестбанке.

Похожую оценку текущей дивдоходности дает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов оценивает ее в 9,8%, портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели и аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев – примерно в 10%. А вот оценка портфельного управляющего «Альфа-капитала» Дмитрия Скрябина скромнее – 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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