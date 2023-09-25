Аналитики оценили дивидендную доходность российских акций

Аналитики оценили дивидендную доходность российских акцийСейчас она ниже ОФЗ, но может вырасти по мере возвращения компаний к распределению прибыли
Средняя дивидендная доходность акций из индекса Мосбиржи сейчас ниже всей кривой ОФЗ – 9,8% против 11,7–12,2% по гособлигациям на 22 сентября. Об этом в новой стратегии инвестбанка «Синара» пишет директор его аналитического департамента Кирилл Таченников. Средняя дивдоходность сохранится на этом уровне следующие 12 месяцев, но может и достичь 10,4%, если все эмитенты не отступят от своих дивидендных политик, считают в инвестбанке.
Похожую оценку текущей дивдоходности дает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов оценивает ее в 9,8%, портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели и аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев – примерно в 10%. А вот оценка портфельного управляющего «Альфа-капитала» Дмитрия Скрябина скромнее – 8%.