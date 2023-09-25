Брокеры активно подключаются к российскому сервису для внебиржевых сделок

К российскому сервису для внебиржевой торговли QDealing подключилось более 30 игроков отечественного фондового рынка, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика технологии, компании ARQA Technologies, не раскрыв конкретных имен. Сервис запущен в июле 2022 г.: по сути, он импортозамещает функционал для внебиржевой торговли, который ранее обеспечивали покинувшие отечественный рынок терминалы Bloomberg и Refinitiv Eikon.