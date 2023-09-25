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Брокеры активно подключаются к российскому сервису для внебиржевых сделок

До этого они проходили через чаты Telegram и нарушали комплаенс
Софья Шелудченко
QDealing

К российскому сервису для внебиржевой торговли QDealing подключилось более 30 игроков отечественного фондового рынка, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика технологии, компании ARQA Technologies, не раскрыв конкретных имен. Сервис запущен в июле 2022 г.: по сути, он импортозамещает функционал для внебиржевой торговли, который ранее обеспечивали покинувшие отечественный рынок терминалы Bloomberg и Refinitiv Eikon.

Среди профучастников, подключивших QDealing, «Финам», БКС и «Ингосстрах инвестиции», рассказали их представители. «Цифра брокер» пока в таком функционале не нуждается из-за небольшого объема внебиржевых операций, говорит заместитель директора департамента торговых операций Владимир Шумаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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