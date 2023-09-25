Брокеры активно подключаются к российскому сервису для внебиржевых сделок

Брокеры активно подключаются к российскому сервису для внебиржевых сделокДо этого они проходили через чаты Telegram и нарушали комплаенс
К российскому сервису для внебиржевой торговли QDealing подключилось более 30 игроков отечественного фондового рынка, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика технологии, компании ARQA Technologies, не раскрыв конкретных имен. Сервис запущен в июле 2022 г.: по сути, он импортозамещает функционал для внебиржевой торговли, который ранее обеспечивали покинувшие отечественный рынок терминалы Bloomberg и Refinitiv Eikon.
Среди профучастников, подключивших QDealing, «Финам», БКС и «Ингосстрах инвестиции», рассказали их представители. «Цифра брокер» пока в таком функционале не нуждается из-за небольшого объема внебиржевых операций, говорит заместитель директора департамента торговых операций Владимир Шумаков.
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