Фонды недвижимости оказались доходнее вложений в покупку и сдачу квартир

Доходность инвестиций в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости выше, чем доходность от покупки недвижимости и ее последующей сдачи в аренду. В первом случае инвестор может ежегодно зарабатывать 16,4%, во втором – 10,7% со льготной ипотекой под 6% или 6,8% с ипотекой под 15%. Об этом говорится в гиде по рынку фондов недвижимости, который подготовили аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции». Документ есть у «Ведомостей».