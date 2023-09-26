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Фонды недвижимости оказались доходнее вложений в покупку и сдачу квартир

В первом случае инвестор может ежегодно зарабатывать 16,4%, во втором – до 10,7%
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Доходность инвестиций в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости выше, чем доходность от покупки недвижимости и ее последующей сдачи в аренду. В первом случае инвестор может ежегодно зарабатывать 16,4%, во втором – 10,7% со льготной ипотекой под 6% или 6,8% с ипотекой под 15%. Об этом говорится в гиде по рынку фондов недвижимости, который подготовили аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции». Документ есть у «Ведомостей».

На конец июня 2023 г. в России функционировало 28 доступных для широкой аудитории ЗПИФов недвижимости, следует из подсчетов аналитиков. Из них 23 были доступны для неквалифицированных инвесторов, остальные пять – только для «квалов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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