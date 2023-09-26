Фонды недвижимости оказались доходнее вложений в покупку и сдачу квартир

Фонды недвижимости оказались доходнее вложений в покупку и сдачу квартирВ первом случае инвестор может ежегодно зарабатывать 16,4%, во втором – до 10,7%
Доходность инвестиций в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости выше, чем доходность от покупки недвижимости и ее последующей сдачи в аренду. В первом случае инвестор может ежегодно зарабатывать 16,4%, во втором – 10,7% со льготной ипотекой под 6% или 6,8% с ипотекой под 15%. Об этом говорится в гиде по рынку фондов недвижимости, который подготовили аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции». Документ есть у «Ведомостей».
На конец июня 2023 г. в России функционировало 28 доступных для широкой аудитории ЗПИФов недвижимости, следует из подсчетов аналитиков. Из них 23 были доступны для неквалифицированных инвесторов, остальные пять – только для «квалов».
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