Акции «Софтлайна» рухнули в первый день торгов

Акции «Софтлайна» рухнули в первый день торговПадение спровоцировал навес продавцов из-за обмена расписок бывшей Softline
На двух российских биржах, Московской и Санкт-Петербургской, 26 сентября стартовали торги акциями российского разработчика программного обеспечения ПАО «Софтлайн». Эта компания появилась по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименована в Noventiq в октябре 2022 г.). По итогам первого дня торгов бумаги «Софтлайна» снизились на 7,13% до 148,6 руб., а капитализация составила 42,2 млрд руб.
Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб., но уже в первый час торгов акции просели на 10% до 142,54 руб., а после – еще на 14%.
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