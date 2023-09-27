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Акции «Софтлайна» рухнули в первый день торгов

Падение спровоцировал навес продавцов из-за обмена расписок бывшей Softline
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

На двух российских биржах, Московской и Санкт-Петербургской, 26 сентября стартовали торги акциями российского разработчика программного обеспечения ПАО «Софтлайн». Эта компания появилась по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименована в Noventiq в октябре 2022 г.). По итогам первого дня торгов бумаги «Софтлайна» снизились на 7,13% до 148,6 руб., а капитализация составила 42,2 млрд руб.

Компания проводила прямой листинг: цена устанавливалась на бирже и на момент открытия составила 160 руб., но уже в первый час торгов акции просели на 10% до 142,54 руб., а после – еще на 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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