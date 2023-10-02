Розничные и корпоративные инвесторы разошлись в оценках по курсу рубля

Частные инвесторы верят в укрепление рубля, а институциональные – в ослабление. Это показывают данные Мосбиржи: на 28 сентября в открытых позициях физлиц по фьючерсам на такие пары, как юань или доллар к рублю, превалируют короткие позиции («шорт»), тогда как у юрлиц – длинные («лонг»).