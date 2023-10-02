Розничные и корпоративные инвесторы разошлись в оценках по курсу рубля

Розничные и корпоративные инвесторы разошлись в оценках по курсу рубляПервые верят в его укрепление, вторые прогнозируют ослабление
Частные инвесторы верят в укрепление рубля, а институциональные – в ослабление. Это показывают данные Мосбиржи: на 28 сентября в открытых позициях физлиц по фьючерсам на такие пары, как юань или доллар к рублю, превалируют короткие позиции («шорт»), тогда как у юрлиц – длинные («лонг»).
С начала года российская валюта потеряла к доллару 29%, к юаню – 26%, к вечеру 29 сентября американская валюта торгуется на Мосбирже по 97,8 руб./$, юань стоит 13,41 руб.
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