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Калужский завод «Кристалл» хочет выйти на IPO до конца года

Владельцы хотят привлечь до 1,5 млрд рублей
Софья Шелудченко Маргарита Соболь
klvzk.ru

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций на Мосбирже в IV квартале 2023 г., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами компании. По их словам, организатором IPO выступит инвестгруппа «Финам». Информацию подтвердил представитель завода. В «Финаме» также сообщили, что действительно оказывают «Кристаллу» услуги по выводу компании на биржу.

Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры, уточнил один из источников. Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, добавил он. В «Кристалле» рассматривают механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций, объясняет он.

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