Калужский завод «Кристалл» хочет выйти на IPO до конца года

Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры, уточнил один из источников. Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, добавил он. В «Кристалле» рассматривают механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций, объясняет он.