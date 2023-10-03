Мосбиржа прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства

Искусствовед и экс-управляющий директор Sotheby's Russia&CIS Михаил Каменский поддержал инициативу, но добавил, что обсуждению ее слабых мест нужно уделить как минимум три дня. «10% идеи настолько сложны, что мне как искусствоведу невероятно трудно согласиться с механистическим подходом к искусству, как к товару», – объяснил он свою позицию. «Искусство не менее сложно, чем материи финансового “океана”, это совершенно другая материя, у которой свои законы», – добавил искусствовед. По его словам, подчинить искусство формальным категориям, которые накладываются на активы, которые привыкли регулировать на бирже, невозможно – нужно вырабатывать промежуточные модели.