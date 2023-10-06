Что происходит с облигациями «Роснано»Котировки бондов госкомпании рухнули после публикаций о риске признаков банкротства
Котировки ликвидных облигаций госкомпании «Роснано» рухнули 4 октября на Мосбирже на 15–39 п. п. до 60–70% от номинала, к 5 октября стоимость бумаг отскочила и находилась на уровнях 84–87%.
Цены упали после того, как СМИ обратили внимание на одну из формулировок из отчета эмитента «Роснано» за полугодие, опубликованного в конце сентября. В нем в том числе говорится, что «в случае непринятия акционером «Роснано» решений о нормализации финансовой отчетности и предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства».
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