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Чем грозят массовые распродажи госдолга США

Последствия коснутся потребителей и компаний, а также ударят по рынкам акций
Инга Сангалова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Последние месяцы инвесторы распродавали долгосрочные казначейские облигации США (treasuries): на прошлой неделе доходности бумаг взлетели до значений 2007 г. Неделю 30-летние бонды завершили с доходностью 4,96% (3 октября она достигала 5%), 20-летние – 5,16%, 10-летние – 4,8%. С июля ставки 10-летних бумаг выросли на 97,6 б. п., 20-летних – на 109 б. п., 30-летних – на 110 б. п.

Падение цен длинных treasuries с пика в марте 2020  г. сопоставимо с самыми громкими рыночными обвалами в истории США, пишет Bloomberg: бумаги со сроком погашения 10 лет и более упали на 46%, что немногим меньше падения акций американских компаний на 49% после краха доткомов в 2000 г. 30-летние бонды упали в цене на 53% – это сопоставимо с обвалом акций на 57% в разгар финансового кризиса и значительно превосходит прошлогоднее проседание S&P 500 на 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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