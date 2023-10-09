Чем грозят массовые распродажи госдолга США

Чем грозят массовые распродажи госдолга СШАПоследствия коснутся потребителей и компаний, а также ударят по рынкам акций
Последние месяцы инвесторы распродавали долгосрочные казначейские облигации США (treasuries): на прошлой неделе доходности бумаг взлетели до значений 2007 г. Неделю 30-летние бонды завершили с доходностью 4,96% (3 октября она достигала 5%), 20-летние – 5,16%, 10-летние – 4,8%. С июля ставки 10-летних бумаг выросли на 97,6 б. п., 20-летних – на 109 б. п., 30-летних – на 110 б. п.
Падение цен длинных treasuries с пика в марте 2020 г. сопоставимо с самыми громкими рыночными обвалами в истории США, пишет Bloomberg: бумаги со сроком погашения 10 лет и более упали на 46%, что немногим меньше падения акций американских компаний на 49% после краха доткомов в 2000 г. 30-летние бонды упали в цене на 53% – это сопоставимо с обвалом акций на 57% в разгар финансового кризиса и значительно превосходит прошлогоднее проседание S&P 500 на 25%.