Чем грозят массовые распродажи госдолга США

Падение цен длинных treasuries с пика в марте 2020 г. сопоставимо с самыми громкими рыночными обвалами в истории США, пишет Bloomberg: бумаги со сроком погашения 10 лет и более упали на 46%, что немногим меньше падения акций американских компаний на 49% после краха доткомов в 2000 г. 30-летние бонды упали в цене на 53% – это сопоставимо с обвалом акций на 57% в разгар финансового кризиса и значительно превосходит прошлогоднее проседание S&P 500 на 25%.