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Какие активы защитят инвесторов от войны на Ближнем Востоке

Аналитики рекомендуют золото и акции нефтяных компаний
Инга Сангалова
Amir Cohen / Reuters

На мировых финансовых рынках появился новый геополитический фактор – палестино-израильская война. Рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом волатильности. Сильнее всего военные действия отразились на израильском рынке: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%, а падение курса шекеля к доллару до минимума с 2016 г. заставило центробанк выйти на рынок с валютными интервенциями.

Нефть, золото и доллар открыли торги ростом, тогда как фондовые рынки – снижением котировок. К 18.00 мск нефть марки Brent подорожала на 3,8%, золото – на 1%. Индекс доллара DXY, который отражает соотношение доллара к шести основным валютам мира (евро, иена и др.), вырос на 0,26%. Реакция гособлигаций США, или Treasuries, будет во вторник, так как в понедельник рынок был закрыт в связи с празднованием Дня Колумба в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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