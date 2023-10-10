Какие активы защитят инвесторов от войны на Ближнем Востоке

Какие активы защитят инвесторов от войны на Ближнем ВостокеАналитики рекомендуют золото и акции нефтяных компаний
На мировых финансовых рынках появился новый геополитический фактор – палестино-израильская война. Рынки отреагировали на эскалацию ближневосточного конфликта ростом волатильности. Сильнее всего военные действия отразились на израильском рынке: индекс биржи Тель-Авива рухнул в моменте более чем на 7%, а падение курса шекеля к доллару до минимума с 2016 г. заставило центробанк выйти на рынок с валютными интервенциями.
Нефть, золото и доллар открыли торги ростом, тогда как фондовые рынки – снижением котировок. К 18.00 мск нефть марки Brent подорожала на 3,8%, золото – на 1%. Индекс доллара DXY, который отражает соотношение доллара к шести основным валютам мира (евро, иена и др.), вырос на 0,26%. Реакция гособлигаций США, или Treasuries, будет во вторник, так как в понедельник рынок был закрыт в связи с празднованием Дня Колумба в США.