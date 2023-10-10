Какие активы защитят инвесторов от войны на Ближнем Востоке

Нефть, золото и доллар открыли торги ростом, тогда как фондовые рынки – снижением котировок. К 18.00 мск нефть марки Brent подорожала на 3,8%, золото – на 1%. Индекс доллара DXY, который отражает соотношение доллара к шести основным валютам мира (евро, иена и др.), вырос на 0,26%. Реакция гособлигаций США, или Treasuries, будет во вторник, так как в понедельник рынок был закрыт в связи с празднованием Дня Колумба в США.