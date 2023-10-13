Кто выиграет от планов Китая увеличить вычислительную мощность в 1,5 раза

Пекин намерен усилить свои позиции в технологическом соперничестве с США в сфере полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). В 2019 г. Китай первым в мире разработал два суперкомпьютера производительностью более 1 эксафлопса. Главными бенефициарами планов Пекина станут полупроводниковые компании и техногиганты Alibaba, Tencent, Baidu, говорят аналитики и рекомендуют инвесторам вложиться в них.