Кто выиграет от планов Китая увеличить вычислительную мощность в 1,5 раза

Кто выиграет от планов Китая увеличить вычислительную мощность в 1,5 разаБенефициарами станут местные техногиганты и производители полупроводников
Китайские власти намерены увеличить вычислительную мощность страны на 50% к 2025 г. с 197 до 300 эксафлопсов (единица измерения производительности компьютера. – «Ведомости»), сообщает CNBC. Производительность в 1 эксафлопс означает, что суперкомпьютер может выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду. Это эквивалентно вычислительной мощности 2 млн обычных компьютеров.
Пекин намерен усилить свои позиции в технологическом соперничестве с США в сфере полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). В 2019 г. Китай первым в мире разработал два суперкомпьютера производительностью более 1 эксафлопса. Главными бенефициарами планов Пекина станут полупроводниковые компании и техногиганты Alibaba, Tencent, Baidu, говорят аналитики и рекомендуют инвесторам вложиться в них.