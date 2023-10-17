Каким будет сезон отчетности в США за III квартал

Каким будет сезон отчетности в США за III кварталАналитики ждут незначительный рост прибыли S&P 500 в целом, но отдельные компании могут превысить прогнозы
Американские компании начали отчитываться по результатам III квартала 2023 г. Традиционно сезон открыли банки: 13 октября JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup представили результаты за июль – сентябрь выше прогнозов, и их акции в первые минуты торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) взлетели на 4,3–5%, но сессию бумаги завершили заметно ниже дневных максимумов: акции JPMorgan – ростом на 1,5%, Wells Fargo – на 3%, Citi – снижением на 0,24%.
Тем не менее банки пополнили список компаний S&P 500, отчитавшихся лучше ожиданий: по данным FactSet, на 13 октября отчиталось 32 компании из S&P 500 (6% всех компаний бенчмарка) – из них 84% выше прогнозной прибыли, а 66% – выше ожидаемой выручки. Таких сюрпризов будет в этом сезоне отчетов немало, отмечают аналитики и называют фаворитов, в которых стоит вложиться.