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Каким будет сезон отчетности в США за III квартал

Аналитики ждут незначительный рост прибыли S&P 500 в целом, но отдельные компании могут превысить прогнозы
Инга Сангалова
JOHANNES EISELE / AFP

Американские компании начали отчитываться по результатам III квартала 2023 г. Традиционно сезон открыли банки: 13 октября JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup представили результаты за июль – сентябрь выше прогнозов, и их акции в первые минуты торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) взлетели на 4,3–5%, но сессию бумаги завершили заметно ниже дневных максимумов: акции JPMorgan – ростом на 1,5%, Wells Fargo – на 3%, Citi – снижением на 0,24%.

Тем не менее банки пополнили список компаний S&P 500, отчитавшихся лучше ожиданий: по данным FactSet, на 13 октября отчиталось 32 компании из S&P 500 (6% всех компаний бенчмарка) – из них 84% выше прогнозной прибыли, а 66% – выше ожидаемой выручки. Таких сюрпризов будет в этом сезоне отчетов немало, отмечают аналитики и называют фаворитов, в которых стоит вложиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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