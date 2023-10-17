Каким будет сезон отчетности в США за III квартал

Тем не менее банки пополнили список компаний S&P 500, отчитавшихся лучше ожиданий: по данным FactSet, на 13 октября отчиталось 32 компании из S&P 500 (6% всех компаний бенчмарка) – из них 84% выше прогнозной прибыли, а 66% – выше ожидаемой выручки. Таких сюрпризов будет в этом сезоне отчетов немало, отмечают аналитики и называют фаворитов, в которых стоит вложиться.