Розничные инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги

Инвесторы предложили Минфину рассмотреть возможность внесения ряда поправок в Налоговый кодекс. Об этом говорится в письме Ассоциации розничных инвесторов на имя министра финансов Антона Силуанова (есть у «Ведомостей»). В частности, предлагается наделить физлиц правом признавать убытками расходы по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, которыми нет возможности фактически распоряжаться из-за санкций в отношении РФ, российских и юридических лиц. Это позволит инвестору уменьшить налоговую базу на сумму отрицательного финансового результата. Период, по истечении которого бумага может подойти под такой критерий, предлагается установить на уровне трех лет. Налоговый вычет на убытки при этом предлагается перенести на будущие периоды, указывается в письме.