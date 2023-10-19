Активы фондов денежного рынка выросли в 5 раз с начала года

С начала 2023 г. и до конца III квартала общий приток средств инвесторов в денежные фонды составил 55 млрд руб., из которых 44 млрд руб. пришлись на июль – сентябрь. В этот период ЦБ перешел к ужесточению монетарной политики, трижды повысив ключевую ставку: начиная с июля она выросла с 7,5 до 13% годовых. Это сделало денежные фонды самыми популярными у инвесторов: на конец III квартала доля вложенных в них средств в структуре открытых и биржевых ПИФов выросла с начала года на 19 п. п. до 30%.